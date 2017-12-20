Калининград, 20 декабря, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Власти Калининградской области анонсировали рост цен на уголь для населения. Об этом сегодня, 20 декабря, заявил региональный вице-премьер Максим Федосеев.

Уголь

«В связи с резким ростом оптовых цен на уголь, увеличением платы провоза топлива и аренды вагонного состава изменится тариф на теплоэнергию», — сказал чиновник, уточнив, что рост цен коснётся только теплоисточников, работающих на твердом топливе.

Изменения наступят с 1 июля 2018 года.

По словам Федосеева, региональный кабмин к этому времени намерен ограничить для жителей муниципалитетов плату за тепло, а межтарифную разницу компенсировать из регионального и местного бюджетов.

«Данные меры позволят нам не допустить значительного роста цены за теплоэнергию для населения», — сказал вице-премьер.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что этой осенью и зимой Калининградская область столкнулась с нехваткой вагонов для регулярных поставок каменного угля. В итоге в регионе образовался дефицит твердого топлива, как следствие, возникла спекуляция углем для населения (если до перебоев тонна угля стоила 5 тысяч рублей, то сегодня цена тонны достигает 10 тысяч рублей). Все эти негативные процессы для субъекта РФ, окруженного странами НАТО, несут серьезные угрозы энергобезопасности.

Дефицит угля для россиян, изолированных от материковой России, выглядит издевательством, учитывая то, что именно через Калининградскую область железнодорожным транспортом уголь вагонами идет на экспорт в Евросоюз. В частности, минувшей осенью польские СМИ сообщали, что из Калининграда в Польшу с начала 2017 года было вывезено около 3 млн тонн угля.

«Привезённый из Калининградской области уголь намного дешевле», — сообщало Польское агентство прессы.

Также польские медиа уточняли, что за восемь месяцев 2017 года морским путём через порт Эльблонга из Калининграда было завезено 17 тысяч тонн угля.

По мнению экспертов, российский эксклав станет неуязвимым в энергетической сфере только лишь при функционировании атомной станции. Несколько лет назад строительство Балтийской АЭС было заморожено, однако месяц назад стало известно, что концерн «Росэнергоатом» согласовывает возможность продолжения строительства БАЭС в Калининградской области.