Киев, 20 декабря, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Вчера, 19 декабря, экс-президент Грузии, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили направил президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором признал свои ошибки и пообещал не дестабилизировать внутриполитическую обстановку. При этом грузинский политик призвал Порошенко уйти в отставку.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Саакашвили

Копию письма Саакашвили выложил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. Судя по опубликованному письму, его текст написан на русском языке от руки с множеством орфографических и пунктуационных ошибок.

«В письме к президенту Саакашвили признался, что допускал и допускает много политических ошибок. Он высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры «с уполномоченным представителем». Зато, как свидетельствует штурм Международного центра культуры и искусства на Аллее Героев Небесной сотни, своего слова господин Саакашвили не сдержал», — прокомментировал Цеголко.

Позже Саакашвили подтвердил, что действительно написал письмо президенту Порошенко.

В свою очередь, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что инициатором написания письма была Администрация президента Украины.

«О продолжающейся «любовной переписке» Саакашвили с Порошенко, выходящей из-под пера сценаристов с Банковой. Саакашвили опубликовал открытое письмо к Порошенко. В котором грозно требует, чтобы тот сам ушел в отставку. Но на самом деле, поспешность появления подобного письма заключается в том, что общество вновь не поверило в оппозиционность Саакашвили. И в то, что он не проект Порошенко», — пишет Корнейчук в Facebook.

По его словам, открытое письмо Саакашвили — «это попытка оправдаться, почему он не проект Банковой».

«Причем — очень коряво. И мол, власть ему специально устроила через каких-то своих агентов провокацию возле Октябрьского дворца. И личное письмо о договоренностях Саакашвили писал после консультаций с западными дипломатами. И надо отказаться от акций протеста и добровольно просить Порошенко уйти, чтобы не подыгрывать Путину… Поэтому не исключено, что мы увидим в итоге «похороны» проекта «Саакашвили-оппозиционер», — прогнозирует Корнейчук.

При этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тукаобвинил Саакашвили во лжи.

«Попытки раскрыть глаза по Саакашвили & Со напоминает известный анекдот. Ты им «он врал, рассказывая, что живет в палатке на дороге в Рени», «он врал, рассказывая, что живет «за счет бабушки», «он врал, что живет в палатке возле ВРУ», «он окружил себя опасными негодяями» … В ответ одно-единственное: а Порошенко лучше? …», — пишет Тука в Фейсбуке.

«Публиковать личные письма, это почти как рассказывать про бывшую в общей бане», — пишет в Фейсбуке журналистка Светлана Крюкова.

В то же время депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Виталий Чепинога высмеял письмо Саакашвили.

«А мне Мишу аж жаль немного. Все письма писали Николаю, а он — Порошенко. И не подсказал же никто. Ничего он не принесет вам, Михаил Николозович, это не тот человек. Еще и сама подушка пропадет, смотри», — написал Чепинога в Facebook.

Как сообщалось, 8 декабря в Киеве украинские правоохранители задержали Саакашвили. Политику инкриминируется часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности), которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения для Саакашвилив виде круглосуточного домашнего ареста и освободил политика. После этого Саакашвили в сопровождении своих сторонников вернулся в свою элитную квартиру на улице Костельной в Киеве. Возле подъезда, в котором находится квартира политика, установили круглосуточную охрану. Следующее заседание суда запланировано на 14 декабря.