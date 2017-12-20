Москва, 20 декабря, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выдвигающий свою кандидатуру на пост президента России, заявил, что рад отсутствию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» в программе новогоднего эфира «Первого канала».

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР «Какая гадость, эта ваша заливная рыба»

«Мы приветствуем, что в этом году на Новый год не будут показывать «Иронию судьбы». Мы и раньше выступали против этой картины, которая воспитывает культ пьянства», — сказал Жириновский.

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Отметим, что ранее актёр Андрей Мягков, сыгравший в фильме роль Жени Лукашина, в комментарии телеканалу «360» также приветствовал тот факт, что «Иронию судьбы» не покажут на «Первом канале». По мнению актёра, нужно иметь чувство меры и «перестать показывать этот фильм, чтобы не превратить его в посмешище».

«Надо было когда-то сделать конец», — отметила, в свою очередь, актриса Валентина Талызина, сыгравшая в фильме роль Вали.

Как передавало ИА REGNUM, накануне пресс-служба «Первого канала» сообщила, что «Ирония судьбы» впервые за десять лет не будет показана в эфире канала 31 декабря. Как пояснили в пресс-службе, картина Эльдара Рязанова является частью пакета «Мосфильма», который делится и ротируется между каналами, и в этом году права на показ перешли телеканалу «Россия 1».

В свою очередь, «Первый канал» 31 декабря покажет комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница».