Варшава, 20 декабря, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Впервые в истории существования Евросоюза Комиссия ЕС намерена применить так называемый ядерный вариант в отношении государства-члена в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС. Тем не менее правовая «бомба» ЕС в сторону Польши — это не жестокое нападение, а скорее средство защиты ключевых европейских ценностей, сообщает сегодня, 20 декабря, немецкое издание Die Welt.

Camillaserri.com Правосудие

В последнее время Польша находится в центре внимания ввиду противоречивой реформы правосудия, которой Варшавский парламент дал зеленый свет чуть менее двух недель назад. Брюссель опасается, что Конституционный суд Польши, а также его судьи и прокуроры могут быть лишены независимости и, более того, чуть ли не приравнены в статусе к пособникам правящей партии «Право и Справедливость». Венецианская комиссия, консультирующая государства — члены Совета Европы по конституционным вопросам, также подтвердила свою озабоченность. Таким образом, польская судебная реформа нарушает демократические принципы, составляющие основу ЕС.

Статья 7 Договора о ЕС подразумевает временное лишение права голоса страны-члена в процессе коллективного принятия решений в ЕС в связи с нанесением серьезного ущерба общим европейским ценностям. Фактически это равносильно частичному временному исключению из ЕС.

Ценность этого инструмента заключается в сдерживании и политическом символизме. Иными словами, если Еврокомиссия голосует за «ядерный вариант», таким образом она хочет, прежде всего, продемонстрировать, что ситуация действительно серьезная.

Этот механизм давления еще никогда не был активирован, и вполне логично, что решение о применении столь суровых санкций должно приниматься единогласно. Свое окончательное решение Еврокомиссия должна вынести в среду, однако Венгрия уже объявила, что она голосовать не будет. Отсюда приостановление права голоса Польши на уровне ЕС практически невозможно, а «ядерный вариант» — не более чем угроза, полагают многие эксперты.

«Средства принуждения ЕС ограничены», — пояснил известный европейский юрист и профессор Саарбрюккена Томас Гигерих. — «Если государство больше не хочет соблюдать правила игры, Союз не может заставить его делать это посредством военной силы». Союз основан для того, чтобы все государства-члены уважали законные требования, подчеркивает эксперт, однако основная проблема заключается в том, что все больше европейских государств этому упорствуют.

К примеру, в отношении Венгрия Комиссия и вовсе инициировала уголовное разбирательство, которое, в отличие от случая с Польшей, потребовало уже судебного решения высшей инстанции в Люксембурге. И даже в этих условиях речь о применении «ядерного варианта» в отношении Венгрии никогда не шла.

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша, собственно, не имела намерения спрашивать у Брюсселя разрешение на реформирование собственной судебной системы. Правая консервативная партия настаивает на том, что эти изменения необходимы для того, чтобы иметь возможность эффективно бороться с коррупцией и модернизировать правовую систему, существующую со времен социализма. Поэтому, даже несмотря на ожесточенную критику со стороны оппозиции и Совета Европы, 8 декабря польская палата общин окончательно утвердила два законопроекта о судебной реформе.

«Даже политическая власть, избранная большинством, должна подвергаться экстремальным юридическим ограничениям», — выражает свою обеспокоенность европейский юрист Томас Гигерих. «Это прямое нападение на саму идею верховенства закона, если демократически избранное большинство может безгранично навязывать свое мнение».

«Если бы Польша сейчас не была членом ЕС, то в настоящих условиях она не была бы принята в его состав», — заявляет юрист. И это, по его мнению, еще одна причина, по которой независимость судов в Польше так важна.