Ульяновск, 20 декабря, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов примет участие в XVII съезде «Единой России», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Мероприятие пройдет 22−23 декабря в Москве. В ходе него партия наметит цели и приоритетные задачи, а также проведет плановую ротацию генерального и высшего советов.

Флаг партии «Единая Россия»

В составе делегации Ульяновской области также — секретарь регионального отделения партии Анатолий Бакаев и его первый заместитель Василий Гвоздев, а такжезаместитель по проектной деятельности Алсу Садретдинова, член генерального совета партии, секретарь Сурского местного отделения Нина Беззубенкова, руководитель Ульяновского исполкома Константин Долгов, руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Ростислав Эдварс, руководитель региональной общественной приемной председателя партии Марина Беспалова, глава Ульяновска Сергей Панчин, лидер регионального отделения МГЕР Анастасия Боровая.

Кроме того, в состав делегации от Ульяновской области вошли избранные открытым голосованием на XХVII конференции регионального отделения «Единой России» секретари первичных отделений, которые показали положительную динамику роста количества членов и сторонников партии, наилучшие результаты реализации проектной деятельности и избирательных кампаний. В их числе Иван Саляев (Мелекесский район), Светлана Крутикова (Димитровград), Сергей Кузьмин (Тереньгульский район), Нина Краюхина (Старомайнский район) и Андрей Пушкин (Новомалыклинский район).

По словам и.о. секретаря генсовета партии Андрея Турчака, всего на прошедших конференциях реготделений «Единой России» на съезд партии было избрано 455 делегатов от 85 региональных отделений. Причем из них 405 делегатов являются секретарями первичных отделений.

Как отмечает секретарь регионального отделения партии Анатолий Бакаев, в первый день съезда делегация Ульяновской области будет работать на всех дискуссионных площадках. Все они посвящены реализации разделов предвыборной программы «Единой России»: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».

«На дискуссионных площадках делегаты представят наиболее успешные практики по реализации социальных проектов и программ благоустройства территории и общественных пространств. Кроме того, в первый день съезда состоятся тематические секции и пройдет выставка партийных проектов, где будет презентован наиболее успешный опыт реализации проектов в Ульяновской области», — отметил Анатолий Бакаев.

Также в повестке Съезда реструктуризация проектной деятельности и ротация руководящих органов партии, которая составит не менее 15%. И.о. секретаря генсовета партии Андрей Турчак акцентировал внимание на том, что вектор должен сместиться в сторону регионов, а именно местных и первичных отделений.

«Это касается и организационных вопросов, и вопросов финансирования», — подчеркнул Андрей Турчак.