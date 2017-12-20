Власти Украины продлили запрет на ввоз ряда товаров из России
Киев, 20 декабря, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз на украинскую территорию утверждённого перечня товаров из Российской Федерации до 31 декабря 2018 года. Соответствующее постановление кабинет министров Украины принял сегодня, 20 декабря.
В украинском правительстве подчеркнули, что данное решение было принято для «обеспечения национальной безопасности Украины».
При этом перечень ранее запрещенных ко ввозу товаров из России был расширен. В частности, в него был включен полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше, поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, которые не являются удобрениями.
В данном черном списке товаров из России также значится мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина, субпродукты на их основе, рыба, молочные продукты, макаронные и хлебобулочные изделия.