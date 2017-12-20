Киев, 20 декабря, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз на украинскую территорию утверждённого перечня товаров из Российской Федерации до 31 декабря 2018 года. Соответствующее постановление кабинет министров Украины принял сегодня, 20 декабря.

Arnaud DG Граница на замке

В украинском правительстве подчеркнули, что данное решение было принято для «обеспечения национальной безопасности Украины».

При этом перечень ранее запрещенных ко ввозу товаров из России был расширен. В частности, в него был включен полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше, поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, которые не являются удобрениями.

В данном черном списке товаров из России также значится мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина, субпродукты на их основе, рыба, молочные продукты, макаронные и хлебобулочные изделия.