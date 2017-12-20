Берлин, 20 декабря, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Представители блока ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель и представители СДПГ Мартина Шульца провели первую встречу в рамках «предварительных» переговоров о коалиции, передает Reuters.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Согласно совместному заявлению, стороны провели «хорошее обсуждение в доверительной обстановке» и установили дату продолжения «предварительных» переговоров — 7 января 2018 года.

Темой переговоров в январе должно стать решение вопроса о необходимости «окончательных» переговоров о создании коалиции между СДПГ и блоком Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов в бундестаг блок ХДС/ХСС не смог образовать коалиции ни с СДПГ, ни с малыми партиями. ФРГ до сих пор остается без правительства, которое должно быть избрано парламентским большинством.

Январские переговоры с СДПГ о формировании коалиции в бундестаге являются фактически «последним шансом» Ангелы Меркель — если партиям не удастся договориться и на этот раз, на перевыборы в бундестаг действующего канцлера могут уже не допустить.