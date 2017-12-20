Варшава, 20 декабря, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Варшава считает политически мотивированным решение Еврокомиссии о запуске санкционной процедуры в отношении республики, говорится в распространённом 20 декабря комментарии МИД Польши.

jamajkamusic Польша в изоляции

Как заявили в ведомстве, решение Еврокомиссии «создает препятствия на пути выстраивания взаимопонимания и доверия между Варшавой и Брюсселем» и грозит «ненужным осложнением отношений».

«Мы не можем согласиться с односторонними и несправедливыми замечаниями в адрес Польши», — подчеркнули в МИД республики, заявив, что польская сторона готова «защищать свои права в суде ЕС как независимом и беспристрастном судебном органе».

Еврокомиссия 20 декабря объявила о введении в действие в отношении Польши статьи 7 договора о Европейском союзе, в соответствии с которой один из членов ЕС может обвинить другого в нарушении принципов правового государства. Для Варшавы запуск санкционной процедуры может означать потерю голоса в Совете ЕС.

Следует отметить, что данная статья ещё ни разу не применялась за всю историю существования объединения.

Недовольство в Евросоюзе, напомним, вызвали принятые польским сенатом законопроекты о Верховном суде и Национальном судебном совете, которые, по мнению Брюсселя, отдаляют страну от демократических норм.