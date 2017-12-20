Астана, 20 декабря, 2017, 18:47 — ИА Регнум. В Казахстане по итогам третьего квартала 2017 года объем займов населения и бизнеса у микрофинансовых организаций (МФО) вырос на 50%, тогда как банки сократили свой кредитный портфель на 10,2%, сообщает 20 декабря Finprom со ссылкой на данные Национального банка и комитета по статистике министерства национальной экономики.

Казахстанский тенге

По версии аналитического портала, крупных игроков на рынке кредитования пугает неопределенность экономических перспектив и состояние реальных доходов граждан Казахстана. Поэтому банки практически прекратили выдавать новые займы.

На этом фоне существенно повысился поток клиентов в МФО, так как инвестиционные кредиты особенно в секторе малого бизнеса позволяют компаниям сохранять прибыльность. Годовой рост портфеля займов МФО оказался самым значительным за последние пять лет.

Заморозка новых замов банками второго уровня (БВУ) связана с опасениями роста неплатежеспособных клиентов. По итогам девяти месяцев 2017 года доля так называемых токсичных кредитов (проблемных или безнадёжных) возросла с 7,9% годом ранее до 12,7%. В данном случае под токсичным кредитом понимается долг, имеющий просрочку более 90 дней.

Качество кредитного портфеля у МФО гораздо лучше, чем у БВУ — доля токсичных займов составляет 4,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября 2017 года в Казахстане действовало 150 МФО. При этом в южных регионах страны открыто 109 филиалов таких организаций, а на севере — 72.

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По итогам девяти месяцев в целом объем потребительских кредитов Казахстана вырос на 14,9% и составил $8,75 млрд.

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