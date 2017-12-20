Москва, 21 декабря, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 21 декабря, Госдума обсудит вопрос о ратификации соглашения о расширении базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе, сообщает ИА REGNUM. Соглашение представит замглавы Минобороны Николай Панков.

Минобороны России Гвардейский ракетный крейсер «Москва» у берегов Сирии

11 декабря президент РФ Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии, где объявил о разгроме наиболее боеспособной группировки международных террористов и поручил приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирийской Арабской Республики.

Внесенное в Госдуму 13 декабря президентом РФ соглашение закрепляет военное присутствие России в Сирии, необходимое для поддержания стабильности в стране. Оно носит стратегический характер и рассчитано на 49 лет с автоматическим продлением на последующие 25-летние периоды.

«В перспективе пункт материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота в районе сирийского порта Тартус станет полноценной военно-морской базой», — отметил ранее первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.