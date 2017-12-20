Лондон, 20 декабря, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правительство готово «скорректировать» окончательную дату выхода королевства из Евросоюза, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Под давлением парламентариев, в том числе от Консервативной партии, правительство внесло поправку в закон о Brexit, позволяющую изменить окончательную дату «развода» с ЕС, в качестве которой ранее было установлено 29 марта 2019 года.

Тем не менее, Мэй заявила, что дата Brexit может быть изменена только «в исключительных обстоятельствах».

«Мы приняли поправку … но я могу заверить, что мы будем использовать ее только в исключительных обстоятельствах и на кратчайшие сроки», — сообщила Мэй.

Отметим, что чиновники Евросоюза, по-видимому, намерены не позволить Лондону сохранить дату Brexit неприкосновенной. Более того, речь может идти не о «кратчайших сроках» отсрочки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря представитель ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье назвал датой «окончательного Brexit» по версии Евросоюза 1 января 2021 года.