Калуга, 20 декабря, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Городская дума Калуги направила поздравление ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру Ордена Александра Невского Николаю Петровичу Назымку, которому сегодня, 20 декабря, исполнилось 92 года. На фронт Николай Петрович попал в декабре 1943 года и до победы прошагал по фронтовым дорогам путь от рядового до командира стрелкового взвода. Воевал он на двух фронтах: 1-м Украинском и 2-м Белорусском. Но самым памятным для него стало участие их полка в разгроме Гдыне-Данцигской группировки фашистских войск, входящей в состав основной группы гитлеровских армий «Висла».

Городская дума Калуги Кавалеру Ордена Александра Невского Николаю Петровичу Назымку исполнилось 92

Тогда Николай Петрович уже был командиром стрелкового взвода в звании младшего лейтенанта. В ожесточённых уличных боях за польский город Сопот Николай Назымок проявил настоящий героизм и умение руководить боевым подразделением. Несмотря на полученную контузию, он продолжал вести бой своего взвода с превосходящими силами противника. В создавшейся тяжёлой ситуации он сумел сломить сопротивление целой роты врага. После боя противник недосчитался многих своих солдат и офицеров, а 30 фашистских солдат были взяты в плен.

За проявленный героизм, мужество и храбрость, успешное выполнение боевой задачи девятнадцатилетний младший лейтенант был награждён редкой боевой наградой — орденом Александра Невского. Николай Петрович был трижды ранен и удостоен двух медалей «За отвагу», ордена «Красной Звезды», медалей «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией».

После войны Николай Петрович получил гражданскую специальность, окончив железнодорожный техникум и институт, и долгое время работал в отделениях Московской железной дороги.

Несмотря на преклонный возраст, Николай Петрович до сих пор участвует, по мере своего здоровья, в патриотическом воспитании молодёжи, пишет небольшие статьи о своей фронтовой жизни и победах в годы Великой Отечественной войны.

Поздравил ветерана депутат Городской думы Андрей Линков.

«Николай Петрович Назымок — настоящий герой, кавалер ордена Александра Невского, этот орден был получен им в 19 лет и это говорит многом, — подчеркнул депутат, — все мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной!», — заявил он.

Николаю Петровичу была вручена почётная грамота главы городского самоуправления.