Москва, 20 декабря, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия») разъяснил механизм «налоговой амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Sergey Korovkin 84 Государственная дума России

Правительственный законопроект, предлагающий не взимать с граждан и индивидуальных предпринимателей некоторые налоги, Госдума приняла во втором чтении. Предлагается с 1 января 2018 года простить гражданам РФ долги по имущественным налогам, которые появились у них до 2015 года. Такие задолженности граждан будут списаны.

«Закон, который Госдума приняла сегодня во втором чтении, как раз предполагает освобождение физических лиц от образования задолженности по налогу на доходы от условных доходов», — сказал парламентарий.

Глава комитета напомнил слова президента РФ Владимира Путина, сказанные на пресс-конференции.

«Президент говорил о существовании неких условных доходов и говорил о необходимости их списания. Но что такое эти доходы? Это доходы, которые на самом деле реально не существуют», — констатировал он.

Например, пояснил депутат, банки списывают часть долга в процентах по выданному кредиту, когда они видят, что физлицо не в состоянии выплачивать этот кредит. Сейчас компании, обслуживающие жилищно-коммунальный комплекс, иногда списывают пени по коммунальным платежам, когда опять же лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, просто не могут их выплатить.

«Но дело в том, что в соответствии с действующим налоговым законодательством все эти средства после их списания становятся доходом лица, и, следовательно, осуществив такое прощение долга, банк или компания должны немедленно известить налоговую службу о том, что с этих доходов лица должны уплатить подоходный налог», — указал парламентарий.

Поручение президента нашло свое отражение в поправках, заключил Макаров.