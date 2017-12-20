Гагра, Абхазия, 20 декабря, 2017, 18:08 — ИА Регнум. В Абхазии мраморный клоп уничтожил более 50% урожая мандаринов и почти 70%урожая фундука, заявил журналистам агентства «Интерфакс» президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Vniisubtrop.ru Отродившиеся личинки мраморного клопа

Ущерб для сельского хозяйства республики Хаджимба охарактеризовал как колоссальный, так как эти культуры являются в Абхазии основными.

В результате в 2017 году экспорт мандаринов из Абхазии в Россию уменьшился вдвое по сравнению с 2016 годом.

«Уходящий год был не самым удачным для сельского хозяйства. Колоссальный ущерб сельхозпроизводителям и отрасли в целом нанесли вредители основных сельхозкультур. Мраморный клоп уничтожил более 50% урожая мандаринов и 70% урожая фундука в Абхазии», — цитирует «Интерфакс» слова Рауля Хаджимбы.

Хаджимба отметил, что на 20 декабря из Абхазии в Россию отправлено порядка 4000 тонн мандаринов, что вдвое меньше, чем год назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ опубликовало перечень запрещённых турецких продуктов, в числе которых указаны мандарины.