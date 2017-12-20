Ярославль, 20 декабря, 2017, 18:04 — ИА Регнум. В Ярославле учительница русского языка написала на лбу 14-летнего мальчика, который является инвалидом детства надпись «Не готов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

Случилось это в частной школе, название ее в ведомстве не уточняют. Проведенной по обращению мамы подростка проверкой факт нашел свое подтверждение: 14-летний мальчик, инвалид детства, обучался в школе с сентября 2015 по октябрь 2017-го. В октябре на уроке русского языка педагог в присутствии других учеников написала на лбу подростка: «Не готов». При этом одноклассники удерживали мальчика, чтобы он не вырвался.

Свой поступок педагог объяснила тем, что ученик в течение длительного времени не готовился к урокам, нарушал дисциплину в классе, периодически срывал учебные занятия, мешал учителю вести урок, отказывался предоставить дневник и т.д.

По результатам проверки прокуратурой Кировского района в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении. Сейчас оно находится на рассмотрении. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к педагогу и к образовательной организации о взыскании в пользу мальчика компенсации морального вреда.