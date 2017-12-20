Москва, 20 декабря, 2017, 17:56 — ИА Регнум. В Госдуме считают, что решение МПК продлить отстранение ПКР очень жесткое и никак не связано с реальным положением дел в параолимпийском спорте в России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпиада

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), окончательное решение по допуску россиян к участию в Паралимпийских играх — 2018 в Пхенчхане будет принято в конце января 2018 года.

Отсрочка итогового решения — продолжение линии на деморализацию наших атлетов, заявил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

«Увязка решения с признанием доклада Макларена — это уже вчерашний день, доклад содержит неверные выводы, уже МОК признал это. Нет у нас и не было никакой государственной допинговой системы», — отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Паралимпийский комитет России (ПКР) назвал невозможным выполнение требований Международного паралимпийского комитета (МПК), который ранее решил отложить до января решение о допуске российских параолимпийцев на зимние Игры в Пхёнчхане.