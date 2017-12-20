Берлин, 20 декабря, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Представители правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) призвали президента Украины Петра Порошенко сделать окончательный выбор между статусами президента и олигарха, сообщает 20 декабря газета Bild.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

«Порошенко должен решить, кем он хочет быть — президентом или олигархом», — заявил на страницах газеты председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

По мнению Норберта Реттгена, коррупция на Украине начинается с высшего руководства страны, а депутат Европарламента Элмар Брок заявила, что украинские власти пренебрегают борьбой с коррупцией.

Издание процитировало интервью Порошенко, данное журналистам газеты Bild в 2014 году, в котором президент Украины обещал продать свой бизнес, но в результате у него получилось лишь расширить свою финансово-экономическую базу.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении последних нескольких месяцев представители европейских государств сменили риторику с безоговорочной поддержки «украинской демократии» на критику коррупции на Украине.

Кроме того, американские кураторы Киева настаивают на расширении полномочий украинских «антикоррупционных структур», контролируемых непосредственно Вашингтоном.