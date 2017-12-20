Льеж, Бельгия, 20 декабря, 2017, 17:45 — ИА Регнум. В Бельгии возбуждено уголовное дело против казахстанского и российского велогонщиков Александра Винокурова и Александра Колобнева по подозрению в договорном характере соревнований 2010 года, сообщает 20 декабря Sudinfo.

George Hodan Суд

Уголовное дело было передано в суд Льежа и будет рассмотрено 13 марта 2018 года.

Обвинительная палата Льежа обвинила Винокурова в договорном характере велогонки «Льеж-Бастонь-Льеж», которая состоялась в 2010 году. Казахстанский спортсмен тогда выиграл гонку.

Спортсменам грозит до трех лет лишения свободы и штраф €350 тыс.

Напомним, что Винокуров является неоднократным победителем велогонок Tour de France, а также чемпионом летних Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне. В январе 2017 года Винокуров объявил о завершении своей спортивной карьеры.

Александр Колобнев стал бронзовым призером на летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Завоевал также серебро на чемпионате мира в 2007 и 2009 годах. Завершил свою спортивную карьеру в мае 2015 года после травмы, полученной на соревнованиях месяцем ранее.