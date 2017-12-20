Москва, 20 декабря, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на борьбу с фиктивной регистрацией в «резиновом офисе», Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря. Вопрос обсуждался с участием представителей 50 политических партий.

Инициатива по аналогии с «резиновыми квартирами» устанавливает понятие фиктивной регистрации в нежилых помещениях — «резиновых офисах».

Предлагается дать возможность принудительного снятия с фиктивного учета в нежилых помещениях, реализовывать меры по установлению места нахождения иностранных лиц, пресекая незаконное пребывание, и установить ответственность такую же, как за фиктивную регистрацию в жилых помещениях. Так, нарушителям закона грозит уголовный штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере дохода нарушителя за три года. В качестве наказания за преступление также предлагается ввести такие меры, как принудительные работы (до трех лет) или лишение свободы на такой же срок.

Конец легализации через юрлиц

По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»), порядка 59% иностранных граждан, которые прибывают в Российскую Федерацию сегодня, регистрируются в нежилых помещениях у юрлиц. При этом количество тех, кто регистрируется в гостиницах, стабильно — порядка 27%. При этом в Россию ежегодно прибывает 16 млн иностранных граждан, около 11,5 млн — это те лица, которые проходят регистрационный учет.

«Выявилась организация (межрегиональный профсоюз «Защита»), где зарегистрировано более 50 тыс. иностранцев», — отметила депутат.

«Резиновые карманы» для полиции

Предложенные простые пути решения проблемы не будет эффективными, заявил зампредседателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

«Предлагаются репрессивные меры. Партия считает, что законопроект ничего не решит, создаст новые возможности для злоупотребления в сфере миграции», — отметил он.

По мнению политика, для борьбы с нелегальной миграцией следует уделить больше внимания борьбе с коррупцией. Принимаемыми законами лишь создаются «резиновые карманы» для недобросовестных сотрудников полиции».

Для борьбы с нелегальной миграцией «Яблоко» предлагает строить экономику знаний, прежде всего, «создавать условия, когда на работе будет цениться знания».

Массовый характер

Уголовное наказание за регистрацию иностранных граждан в офисах сегодня необходимо, так как проблема носит массовый характер, заявил зампредседателя политической партии «Партия роста» Виктор Звагельский.

«Такие изменения необходимы в связи с тем, что они был предложены практикой. Применение действующей редакции показало сегодня несовершенство существующего закона, когда граждане с какими-то явными преступными намерениями ставят на учет иностранных лиц без гражданства в нежилых помещениях, принадлежащих организациям, тем самым уходя от уголовной ответственности. Проблема сегодня имеет массовый характер», — заявил Звагельский.

Разделить правовой режим

Двух законопроектов будет недостаточно для борьбы с нелегальной миграцией, считает представитель партии «Патриоты России» Сергей Глотов.

Политик обратил внимание на то, что проблема миграции — «серьезная мировая». С возвращением к мирной жизни сирийцев из Европы миграционное давление уменьшится, что даст возможность акцентировать внимание на проблеме миграции, рассуждает он

«Надо разделить правовой режим — ЕАЭС в составе пяти государств, это один правовой режим (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) и другие страны СНГ, и есть другие вопросы, которые возникают каждый день в этом правовом режиме. Но мы обсуждаем технологии, и мы свидетели заседания, когда подробно говорится о социальных, правовых технологиях, нам хотелось бы сказать и о принципах, это принцип ЕАЭС, о котором я уже сказал, которые действуют в области свободы движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы с 1 января 2015 года», — указал он и заявил о готовности передать свои предложения по технологиям.