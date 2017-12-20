Москва, 20 декабря, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Состав формирующейся инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты указывает на то, что национальный лидер пользуется поддержкой практически всех возрастных страт — в том числе и молодёжи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил политолог, исполнительный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Крайне важно отметить, что среди этих людей достаточно много молодых людей. Примерно 600 человек планируется к 26 декабря на ВДНХ. И среди них будет, как мы знаем, по меньшей мере процентов сорок людей младше сорока лет, а около половины — тех, которым под 30», — заявил Данилин.

«Очевидно, что Путина поддерживают все возрастные страты. И в этом отношении эта молодая смена, эти молодые лидеры России — это очень важно», — подчеркнул он.

При этом политолог отметил, что инициативной группе в поддержку Путина удалось объединить в своём составе наиболее уважаемых представителей российской общественности.

«Среди них есть как члены «Единой России», так и представители ОНФ. Это люди ответственные, и своей деятельностью на благо России заслужили всеобщее доверие и уважение», — указал политолог.

19 декабря состоялось совещание оргкомитета инициативной группы, в котором приняли участие ректор МГУ Владимир Садовничий, исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, олимпийский чемпион Александр Карелин и другие лица.

По словам сопредседателя Общероссийского народного фронта (ОНФ)Ольги Тимофеевой, данный состав оргкомитета занимается подготовкой заседания большого оргкомитета по выдвижению Путина на выборы президента России. Само заседание инициативной группы по выдвижению Путина состоится 26 декабря 2017 года на ВДНХ.