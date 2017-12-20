Омск, 20 декабря, 2017, 17:16 — ИА Регнум. «Росводоканал Омск» ввел в эксплуатацию важный для города производственный объект. На торжественном пуске оборудования присутствовали врио губернатора Омской области Александр Бурков, генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков, представители исполнительной власти Омской области и городской администрации, руководство омского водоканала.

Rosvodokanal.ru «Росводоканал» ввел в эксплуатацию ключевой объект в городе Омске

Как сообщает департамент по связям с общественностью ООО УК «Росводоканал», первая очередь сооружений, введенная в эксплуатацию в 2015 году, позволила снизить забор воды из Иртыша на 60 тысяч кубометров в сутки, а также полностью прекратить сброс промывных вод в реку. В декабре 2018 года завершен второй этап проекта, в ходе которого построены сооружения по обработке осадков, образующихся в результате очистки речной воды.

«Современная линия очистки создает замкнутый цикл, сброса промывных вод в Иртыш уже не будет. Это большой плюс для экологии реки и, безусловно, это новый уровень работы предприятия», — подчеркнул врио губернатора Омской области Александр Бурков.

Инвестиции на реализацию проекта составили 582 млн рублей. Финансирование первой очереди — 218 млн рублей — велось за счет средств бюджетов различных уровней и стало ярким примером государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальной сфере. На строительство второй очереди «ОмскВодоканал» направил 364 млн рублей.

«Омский водоканал — одно из лучших предприятий отрасли. Его показатели и по энергоэффективности, и по потерям находятся на достойном уровне. И то, что предприятие не останавливается на достигнутом, активно реализует свою инвестиционную программу, вводит новые объекты, говорит о том, что у омского водоканала большой потенциал», — отметил генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков.

Завершилось мероприятие экскурсией по цеху сооружений по водоподготовке. Гостей познакомили со схемой очистки речной воды и показали, как осуществляется лабораторный контроль качества питьевой воды. Все присутствующие смогли на вкус оценить высокое качество омской водопроводной воды.

* Промывные воды содержат в концентрированном виде загрязнения, извлеченные из речной воды и отработанные реагенты.