Москва, 20 декабря, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Новый выпуск Big Russian Boss Show с группой «Каста» сегодня, 20 декабря, уже второй день как стабильно удерживает позицию в трендах YouTube и набрал почти 1 млн просмотров. В связи с этим ИА REGNUM решило разобраться, откуда взялся этот проект и как он попал на телевидение.

YouTube-канал Big Russian Boss Show Шоу Big Russian Boss

В ролике участники группы «Каста» Хамиль (Андрей Пасечный) и Змей (Антон Мишенин) рассказали о своём новом альбоме, конфликтах в группе, личной жизни и других темах. Зрители отметили, что новый выпуск шоу оказался одним из самых смешных на канале, но в то же время выразили недовольство обилием рекламы, которой оказалась больше, чем самого интервью.

Творческий путь Big Russian Boss начался задолго до его прихода на YouTube. Образ Big Russian Boss скрывает за собой двух человек — Игоря Лаврова (непосредственно Big Russian Boss) и Стаса Конченкова (Young P&H). Будучи школьниками, друзья увлеклись рэпом и решили создать собственный проект, где парадировали американский гангстерский хип-хоп.

Образ фронтмена позаимствовали у хип-хоп исполнителя Рика Росса, а необычный голос — у рэпера Лила Джона. Согласно заранее придуманной легенде, тот самый босс — типичный «плохой парень» из Майами, носящий густую чёрную бороду. Он окружён женщинами, употребляет наркотики и не расстаётся с золотыми цепями, яркими шубами и чёрными очками.

видео Big Russian Boss Show #37 | Виталий Милонов Шоу Big Russian Boss с Виталием Милоновым

Хотя подобная затея изначально выглядела как обычная шутка, популярность дуэта постепенно начала расти, и вскоре в Большом Боссе разглядели не просто рэпера, но и успешного шоумена. На проект обратили внимание организаторы одного из крупнейших сообществ во «Вконтакте» MDK, благодаря чему известность Big Russian Boss распространилась далеко за пределы узкого круга поклонников дуэта. В 2016 году проект вошел в топ-50 наиболее популярных российских рэп-исполнителей, согласно версии портала Rap.ru.

В какой-то момент Лавров понял, что засиделся в рэперах, и решил, что за счет этого образа может делать нечто большее, например, развлекательное шоу на YouTube. Решение перекочевать с одной площадки на другую стало знаковым. Напарники основали новый проект — Big Russian Boss Show, в рамках этого проекта берут интервью у людей известных и не очень. «Фишкой» шоу стала нецензурная лексика и острые вопросы.

Эпатажный образ незамедлительно привлек внимание публики, и уже первый промо-ролик набрал более 500 тыс. просмотров. В последующих выпусках принимали участие музыканты, рэперы, комики, блогеры. Среди самых популярных гостей оказались депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов («Единая Россия»), певица Ёлка, группы «Серебро», «Дискотека Авария» и другие. Однако наибольший резонанс вызвал выпуск с участием телеведущей Ольги Бузовой. Ролик набрал более 5 млн просмотров и получил отклик в ряде крупных СМИ.

Big Russian Boss Show #34 | Ольга Бузова Шоу Big Russian Boss с Ольгой Бузовой

На протяжении всего шоу Бузова как бы не понимала, что происходит. Несколько раз ей предложили совершить действия сексуального характера и разыграли с убийством человека низкого роста, а афроамериканский шаман бил в бубен и повторял «Не пой» на разных языках. Большой Босс в ответ на ответы Бузовой неоднократно демонстрировал, что ее слова вызывают у него неприязнь. Сами зрители относятся отнюдь не однозначно к тому способу самовыражения:

«Спасибо за этот выпуск, смеялась от души!», — прокомментировала Алёна Н.

«Какой дешевый мерзкий пафос. Этот ведущий, этот дешевый юмор… Убивает﻿», — пишет Кристина М.

«Голос слишком неестественный, но потом привык. Борода слишком ненастоящая, а так идея хорошая, все в тренде. Ставлю лайк за юмор», — заключил Анатолий Л.

Еще один выход Большого Босса за пределы YouTube произошел в конце 2016 года, когда его пригласили выступить на экономическом факультете МГУ с лекцией о создании успешного бренда в медиапространстве. Босс пришел в своем традиционном образе, вызвав большое удивление аудитории.

Хайп любой ценой? Вероятно, эпатажность для Big Russian Boss — явление обычное. Возникает лишь один вопрос — как такой проект смог попасть на телевидение? В октябре-ноябре на телеканале ТНТ4 вышло несколько адаптированных выпусков шоу. Сейчас образ брутального хама периодически мелькает в рекламе известного мобильного оператора.

Big Russian Boss Show #34 | Ольга Бузова «Big Russian Boss»

Сейчас на канале Big Russian Boss Show более 2,7 млн подписчиков, а новые видео периодически входят в тренды YouTube. Зрители действительно ждут новые выпуски шоу, предвкушая несколько минут в компании со своеобразным юмором. Однако все чаще преградой этому становится реклама, которая заполняет значительную часть не только шуток, но и всего интервью.