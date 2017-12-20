Владимир, 20 декабря, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова решила не отвечать на вопрос о том, будет ли она баллотироваться на выборах, которые пройдут в сентябре 2018 года. Вопрос был задан на пресс-конференции 20 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Светлана Орлова

«Я считаю, что я должна срок отработать. Второе — граждане должны решить этот вопрос, промышленные предприятия, жители области. Я по жизни никогда никуда не навязывалась. Сейчас сказать, что я буду, было бы неправильно, сейчас я выполняю свои обязанности, как положено», — сказала Светлана Орлова.

Кроме того, глава региона отметила, что, «по-человечески», работа губернатора — непростая. Светлана Орлова вспомнила обвинения в том, что из-за нее покончил с собой глава транспортной компании «БигАвтоТранс» Автандил Биганов.

«Оказывается, не из-за меня», — уточнила Светлана Орлова.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Владимирской области должны пройти в сентябре 2018 года.

Светлана Орлова была назначена временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области в 2013 году. В сентябре 2013 года она приняла участие в выборах губернатора и победила с результатом 74,7% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Анатолий Бобров. За него проголосовали 10,6% избирателей.

В предвыборный год ситуация в регионе складывается не совсем позитивно для Светланы Орловой. В первую очередь речь идет о возбуждении уголовных дел о получении взяток в отношении заместителей Светланы Орловой. К примеру, Дмитрия Хвостова, который обвиняется в получении взяток на сумму 16 млн рублей. Кроме того, идет расследование дела в отношении Елены Мазанько. Следствие считает, что Мазанько получила от предпринимателей не менее трех миллионов рублей. За эти деньги она якобы помогала заключать госконтракты фирмам, которые делали ремонт в здании администрации области.