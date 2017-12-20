Москва, 20 декабря, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил стратегическую задачу на ближайшие семь лет — значительно повысить доступность жилья для граждан страны. Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня, 20 декабря, на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Александр Дейнека. Мирные стройки (фрагмент). 1959

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день страна вышла на такой уровень и обладает такими ресурсами, которые позволяют ставить перед собой стратегические, общенациональные задачи.

Одну из таких задач президент и поставил — в предстоящие годы значительно повысить доступность жилья для российских граждан, и прежде всего для молодых семей с детьми.

По словам российского лидера, уже сейчас около 35% российских семей имеют реальную возможность улучшить жилищные условия с помощью банковских кредитов. Об этом говорят экспертные оценки.

«К 2025 году их должно стать больше половины», — заявил Путин.

При этом президент напомнил, что в начале 2000-х годов таких семей было менее 5%.

«Расчеты специалистов показывают, что для этого потребуется ежегодно вводить 110−120 млн кв. метров жилья», — пояснил Путин.

Также глава государства обратил внимание, что люди должны переезжать не в «безликие коробки или муравейники», а в современное жилье, которое отвечает всем стандартам комфорта и безопасности, где вокруг созданы необходимые инфраструктура, социальные, спортивные объекты, парки, общественные пространства.

«Это системная задача, ее решение должно оказать огромное влияние на демографическую ситуацию и качество жизни людей, на экономику страны», — подчеркнул президент.

Эту стратегическую задачу будут решать прежде всего с помощью ипотечного кредитования. Властям необходимо и дальше создавать условия для роста ипотечного рынка и снижения процентных ставок, а также развивать рынок ипотечных ценных бумаг. Кроме того, на этот рынок следует привлекать средства пенсионных фондов, страховых компаний и граждан.

При этом власти должны зорко следить за тем, чтобы на ипотечном рынке не появились «пузыри».

"Я прошу и правительство, и Центральный банк, и АИЖК внимательно поработать в этом направлении», — добавил Путин.