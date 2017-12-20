Москва, 20 декабря, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Бессменный лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский уверен в том, что за его кандидатуру на президентских выборах 2018 года проголосуют не менее 30% избирателей.

ИА REGNUM Владимир Жириновский

Такое заявление Жириновский сделал 20 декабря после 31-го съезда ЛДПР, на котором был единогласно выдвинут кандидатом на выборы президента России, назначенные на март 2018 года.

«Ваше голосование меня вдохновляет, потому что это первый шаг на пути к победе», — сказал Владимир Жириновский на съезде ЛДПР.

Бессменный лидер этой партии уверен, что сможет получить не менее 30% голосов на этих выборах, а у ЛДПР есть реальные шансы на победу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в России пройдут выборы главы государства. Напомним, Либерально-демократическая партия России, возглавляемая Владимиром Жириновским, является уже традиционным участником президентских выборов в России.