Симферополь, 20 декабря, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Верховный суд Крыма отменил приговор украинского суда активистам движения «Севастополь — Крым — Россия» Валерию Подъячему и Семёну Клюеву, осуждённым за призывы вернуть полуостров в состав России. Однако в праве на реабилитацию им было отказано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Максим Додонов Красная Весна Памятник Ялтинской конференции в Ливадии (фрагмент)

Как сообщили в пресс-службе ВС РК, коллегия Верховного суда отменила приговор Апелляционного суда АРК Валерию Подъячему и Семёну Клюеву от 28 февраля 2011 года по ст.110 ч.2 УК «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» по представлению прокуратуры Республики Крым. Этим же постановлением уголовное дело в отношении Подъячего и Клюева прекращено за отсутствием состава преступления.

Однако суд отказал им в праве на реабилитацию.

Валерий Подъячий заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что вынесенное сегодня решение — в интересах государства Украина, поскольку борцы за российский Крым после вердикта Верховного Суда РК продолжают носить клеймо уголовников уже с точки зрения РФ.

«Это событие стоит в одном ряду с ночной резолюцией Генассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Крыму, где Россия названа «оккупирующей державой». Мы осуждены за призывы к воссоединению полуострова с Россией, то есть фактически за то, что стало предметом референдума 16.03.2014 года», — отметил он.

По словам адвоката Олега Бондаренко, у суда не было оснований для отказа Подъячему и Клюеву в реабилитации: согласно ст.133 ч.2 УПК РФ осуждённый имеет право на реабилитацию в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 УК РФ, в том числе и за отсутствием состава преступления.

«Ст.133 ч.1 УПК РФ гласит, что право на реабилитацию включает в себя право на восстановление в правах. Поэтому только признание судом за лидером Народного фронта «Севастополь — Крым — Россия» Валерием Подъячим и его соратником Семёном Клюевым права на реабилитацию сможет восстановить их права, особенно право на доброе имя, гарантированное ст.21 Конституции РФ. Однако суд этого не сделал», — подчеркнул юрист.

Обращает на себя внимание и то, что позиция крымской прокуратуры на сегодняшнем судебном заседании существенно отличается от позиции Генпрокуратуры РФ, изложенной в официальном ответе ведомства первому заместителю председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину.

«Деяние, совершённое Подъячим, не может быть отнесено к категории деяний, подпадающих под юрисдикцию Российской Федерации в качестве преступлений, посягающих на основы конституционного строя и безопасности государства, поскольку содеянное им не посягало на интересы Российской Федерации», — сказано в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крымские активисты Валерий Подъячий и его соратник Семён Клюев, выступавшие в украинский период жизни полуострова за возвращение Крыма в состав России, были осуждены условно за «нарушение территориальной целостности Украины». После 2014 года, когда воссоединение произошло, украинская судимость Подъячего осталась в силе, из-за чего он не может работать по специальности — преподавателем математики и информатики. Госдума РФ до сих пор не приняла закон о реабилитации жертв политических репрессий в Крыму.

Семён Клюев умер в конце января 2017 года, так и не дождавшись восстановления справедливости.

Также напомним, что, по мнению крымского политолога, председателя КРО «Таврический союз» Анатолия Филатова, поражение в правах крымских героев — это, по своей сути, антироссийская акция местных властей.

«Судя по всему, крымской власти, в том числе и депутатам Госдумы от Крыма, глубоко безразличен идейный урон, который возникает от таких ситуаций для России… Позиция государственных органов, служб и учреждений РФ в отношении этих людей является просто отвратительной. Как бы то ни было, но поражение в правах Подъячего становится по сути антироссийской акцией и вызовом ценностям Русского мира, с учётом той политической деятельности, которую он и его коллеги вели до 2014 года для возвращение Крыма в состав России», — отмечал накануне политолог.

Он также выражал сожаление о том, что всё это происходит при попустительстве федеральных властей, которые не могут оставаться в стороне от подобных проблем, влекущих за собой, как минимум, моральный вред для крымского и в целом российского общества.

«Судя по всему, крымской власти, в том числе и депутатам Госдумы от Крыма, глубоко безразличен идейный урон, который возникает от таких ситуаций для России. Той же Поклонской и иже с ней стоило бы проявить, как минимум, такую же активность в этом вопросе, какую она проявляет в отношении Николая II. Тем более что здесь речь идёт о реальной живой проблеме», — подчеркивал Анатолий Филатов.