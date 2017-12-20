Москва, 20 декабря, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ожидает возвращения в Россию стран бывшего СССР на условиях максимальной самостоятельности — форму взаимодействия они должны выбрать сами, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

A.Savin Лидер ЛДПР В.В.Жириновский

«В Российской Федерации с удовольствием будем ждать, когда в добровольном порядке какие-то территории бывшего СССР вернутся, сами выберут форму взаимодействия с Москвой», — сказал он в ходе съезда партии.

Желающим воссоединиться, по мнению политика, можно предложить «максимальную самостоятельность — кроме вопросов, которые всегда решает Москва». Среди них — внешняя политика, оборона, финансы.