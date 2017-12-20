Москва, 20 декабря, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Российский рубль 20 декабря незначительно укрепляется в парах с иностранными валютами. Эти колебания видятся противовесом вчерашнему движению, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

«Американская валюта не предпринимает в середине недели серьезных попыток пробиться через рубеж промежуточных сопротивлений 58,70−58,85 руб.», — отметила Бодрова.

Пока доллар не вернется выше 57,05−57,15 руб., разговоры о перспективах роста не имеют особенных оснований.

«В то же время, можно предположить, что уже в начале следующей недели активность внутри валютной секции упадет до минимальных отметок, а рубль окажется под давлением просто за счет фактора отсутствия новостей», — считает эксперт.

Добавим, 20 декабря доллар США торгуется по 58,66 руб. (-0,17%). Евро оценивается в 69,43 руб. (-0,2%).

Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 21 декабря, составляют 58,71 руб. за американскую валюту и 69,50 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 10 и 33 копейки соответственно.

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