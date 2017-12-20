Ярославль, 20 декабря, 2017, 16:19 — ИА Регнум. В Ярославле откроется региональное отделение «Партии Роста». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава отделения Александр Бычек.

Александр Бычек

Сейчас документы отделения проходят процедуру регистрации в управлении Минюста. Планируется, что процедура завершится до конца года, и в 2018 году партия начнет активно работать в регионе. 20−21 декабря Александр Бычек представляет область на всероссийском съезде «Партии Роста», где будет принятие решения о выдвижении кандидата в президенты России. На этой кампании и намерено сконцентрироваться региональное отделение.

«Для нас партийное строительство — дело хоть и интересное, но абсолютно новое, со своими особенностями. Мы никуда не торопимся, хотим сначала разобраться в тонкостях этого процесса, чтобы не подводить центральный аппарат партии, да и самого Бориса Юрьевича Титова. Личных политических амбиций у меня нет, и, надеюсь, не появится. Но если среди членов партии будут люди, готовые участвовать в выборном процессе и работать в думе, муниципалитете, местных советах, мы, несомненно, таких людей поддержим. Собственно, это одна из задач регионального отделения партии. В 2018 году главным направлением работы для Ярославского отделения партии будут, несомненно, выборы президента России», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Бычек.

Сам Александр Бычек участвовать в выборах в Ярославскую областную думу в сентябре 2018 года не планирует. В области сейчас 11 членов «Партии Роста», все они входят в региональный политсовет и являются предпринимателями или людьми, занимающимися развитием бизнеса на территории региона.

Глава «Партии Роста» Борис Титов уведомил губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о выборе Александра Бычека председателем регионального отделения. Титов выразил надежду на конструктивное взаимодействие с органами государственной власти Ярославской области и сообщил о готовности регионального отделения партии активно участвовать в общественно-политической жизни региона.