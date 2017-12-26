Санкт-Петербург, 26 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 13 декабря опубликовано постановление Совнаркома о международном рабочем движении:

1 мая в Харькове

«Принимая во внимание, что советская власть стоит на почве принципов международной солидарности пролетариата и братства трудящихся всех стран, что борьба против войны и империализма может только в международном масштабе привести к полной победе, СНК считает необходимым пойти всеми возможными средствами на помощь левому интернационалистскому крылу рабочего движения всех стран, совершенно независимо от того, находятся ли эти страны с Россией в войне, или в союзе, или же сохраняют нейтральное положение…

В этих целях Совет народных комиссаров постановляет: ассигновать на нужды революционного интернационального движения в распоряжение заграничных представителей Комиссариата по иностранным делам 2 миллиона рублей».

На заседании общеармейского съезда при Ставке на должность верховного главнокомандующего единогласно, при полном единодушии всех фракций, избран Крыленко.

Приказом наркомвоена демобилизуемые солдаты, жители занятых неприятелем местностей, не желающие переходить на положение гражданских беженцев, могут оставаться на службе в армии, в тыловых учреждениях и участвовать в организуемых общественных работах.

В Брест-Литовске состоялось заседание политической комиссии мирной конференции при участии представителей Германии, Австрия, России. Русская делегация заявила о том, что из старых договоров могут быть возобновлены лишь те, которые не идут вразрез с новыми политическими условиями России. Германская делегация особенно интересовалась вопросами возобновления торговли и преимуществ, которые могут быть предоставлены немцам. Русская делегация, заявив, что торговля в России национализирована и может происходить лишь в интересах государства, воздержалась от ответа о судьбе бывших немецких предприятий в России, заявив, что им придется считаться с новыми условиями России (национализация). В связи с вопросом об интернированных Иоффе выразил пожелание об освобождении из тюрьмы Карла Либкнехта, арестованного за антимилитаристскую пропаганду.

Опубликован декрет Совнаркома Западной области о единовременном налоге на буржуазию для организации фонда «новогоднего подарка фронту».

На Всероссийском съезде железнодорожных рабочих и мастеровых выступил Ленин:

«Против нас поднялись все силы буржуазии и верхушечных слоев служащих, которые привыкли к старым порядкам и не могут уяснить себе, что эта революция переделает весь старый строй. Посмотрите, с каким шумом они кричат, что советская власть не признается большинством России. Вы знаете, что этот шум стоит! Нас засыпают телеграммами, что войска двигаются па Петроград против завоеваний Октябрьской революции. Мы их бросаем в корзину для негодных бумаг, так как знаем, что опровержения ждать недолго придется.

Верхушечные организации первого крестьянского съезда в лице господ Авксентьевых говорили от имени крестьянской массы, что она против власти захватчиков-насильников. А мы говорили: «Пусть они бранятся, но мы увидим, что скажут крестьяне, когда начнем конфисковывать помещичьи земли и отдавать крестьянам». И, как видите, II крестьянский съезд дал победу советской власти…»

Железная дорога

По предложению фракции большевиков Ленин избирается почетным председателем съезда. По вопросу о судьбе Учредительного собрания Зиновьев в своем докладе заявляет, что оно должно будет признать власть советов, в противном случае его придется разогнать.

На заседании Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов после прений откланяется предложение меньшевиков и с.-р. обсудить вопрос об Учредительном собрании.

Совет выступает с обращением по поводу образования новых секций и отделов:

«Рабочие и солдаты должны из своих рядов выдвинуть кадр. работников для организации работ. Кроме рабочих и солдат, никто не даст Совету этих сил… Все районные советы, все заводы и полки мы приглашаем немедленно поставить этот вопрос на очередь и выделить в каждом районе по нескольку десятков товарищей, которые могли бы целиком предоставить свои силы в распоряжение исполнительного комитета Петроградского совета. Дело не терпит ни малейшего отлагательства».

Открылся съезд железнодорожников Московско-Курской, Нижегородской, Муромской и Окружной ж. д. Съехались 246 делегатов. Председателем избрал Двумянцев (б-к). В президиум съезда избраны представители только левых социалистических партий, которым принадлежит ¾ всех голосов на съезде.

С 5 по 13 декабря в Оренбурге происходил третий общеказакский съезд, созванный национально-буржуазными партиями. Съезд принял постановление об организации территориально-национальной автономии с правительством в Семипалатинске, «представляющей сплошную территорию с господствующим населением казак-киргизским, единого происхождения, единой культуры, истории и единого языка». Автономии присвоено название «Алаш». Правительство называется «Временный народный совет Алаш-орды». «Во имя спасения от надвигающейся анархии» (т.е. от власти Советов) съезд постановил создать национальную милицию численностью 27 тысяч человек. Газета правительства «Казак» повела антисоветскую агитацию.

Казаки на марше

В Хабаровске на заседании III краевого Дальневосточного съезда советов рабочих и солдатских депутатов 42 голосами против 12 при 9 воздержавшихся вынесена резолюция, осуждающая политику краевого исполкома:

«На всей работе краевого комитета лежит печать политики шатания… Результатом этой политики явилось неопределенное отношение к власти народных комиссаров, в то время, когда большинством советов на местах она сразу же была признана. Этой же политикой характеризуется и отношение к представителю власти бывшего Временного правительства Русанову, результатом чего явилось открытое выступление Русанова против власти советов».

В Харькове состоялось первое заседание ЦИК советов Украины. Председателем единогласно избран Медведев (украинский левый с.-д.); в президиуме — большинство большевиков. ЦИК заверяет о своей солидарности СНК и о своей готовности к совместной борьбе против донской и украинской контрреволюции.

В Бахмуте (Донецкая область) состоялось первое заседание переизбранного Совета рабочих и солдатских депутатов. Принята резолюция против СНК и за передачу всей власти Всероссийскому учредительному собранию,

«которое, выявляя народную волю, должно организовать власть исполнительную из представителей всех социалистических партий, от народных социалистов до большевиков, и повести твердую, непреклонно-революционную политику, приступив к переговорам о скорейшем заключении общедемократического мира, передав все земли в распоряжение земельных комитетов и осуществляя действительный государственный контроль над промышленностью и торговлей, а также устанавливая 8-часовой рабочий день».

Открывшийся в Бахчисарае крымско-татарский курултай объявил себя крымско-татарским национальным парламентом. Избраны президиум и исполнительный орган.

В Ростове-на-Дону распространяется воззвание подпольного ВРК «Мы еще придем…», подписанное большевиками Жаковым, Васильченко, Равиковичем и др. На станции Прохладной солдатами убит генерал Караулов, атаман Терского казачьего войска.

В Баку чрезвычайное собрание инженеров и техников, обсудив вопрос о введении рабочего контроля, приняло решение, что контроль должен производиться государственной властью, каковой в Закавказье является Закавказский комиссариат. С неподчиняющимися решению о контроле нужно бороться всеми доступными средствами вплоть до коллективного ухода и объявления бойкота.