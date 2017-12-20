Санкт-Петербург, 20 декабря, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило предупреждение о сильном снегопаде, который ожидается утром и днем 21 декабря. По пронозам синоптиков, это обернется скользкими дорогами и снежными заносами.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель в Петербурге

В Главке МЧС ожидают резкого ухудшения условий дорожного движения, в результате чего снизится скорость движения и видимость на дороге. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, увеличить интервал и дистанцию до соседних транспортных средств, воздерживаться от ненужных маневров. Пешеходам советуют не спешить начать движение по пешеходному переходу и носить одежду со световозвращающими элементами.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на фоне снегопада температура воздуха ночью в Петербурге будет −2…−4 градуса, днем −1…+1 градуса.

В Ленинградской области днем 21 декабря также местами ожидается сильный снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые гололед, метель. Температура воздуха в течение суток +1…-4 градуса, ночью на востоке области местами до — 8 градусов. На дорогах гололедица и снежные заносы.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй «день жестянщика» в Петербурге уже вдвое страшнее первого

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий раз сильный снегопад в Петербурге наблюдался 7−8 декабря. Это привело к огромным затруднениям дорожного движения, многокилометровым пробкам и вызвало лавинообразный рост количества ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. Так, 7 декабря было зафиксировано 903 заявки о ДТП, ранения получили 12 человек.