Москва, 20 декабря, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Нижегородская область находится в группе регионов, где губернатору будет «не так просто избраться» и можно ждать конкурентных выборов. Такое мнение высказал в ходе заседания экспертного клуба «Регион» в ИА REGNUM вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, президент компании «Максимов консалтинг» Андрей Максимов.

Андрей Репин ИА REGNUM Глеб Никитин

«Мы наблюдаем сейчас некоторый кризис управленческий в Нижнем Новгороде. Возможно, это не так. Он тоже связан с перераспределением власти, имущества и всего остального в пользу слишком резво взявшего на себя руль нового руководителя. Это тоже может осложнить очень серьезно его политические перспективы», — полагает эксперт, высказав мнение, что губернатору будет «не так просто избраться».

С Максимовым согласился генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«Известно, что Нижегородская область и Сорокин, который был зампредседателя областного законодательного собрания, «интернирован». Это, конечно, меняет конфигурацию. Он фактически хозяин региона был, в некотором смысле. Нижегородский Никитин взялся за дело очень активно. Одноглавая система управления выстраивается. Но есть ли у него пределы возможностей? Я думаю — есть. Вот это сопротивление элит, пусть не такое демонстративное, как показывал Сорокин на первой встрече с губернатором, все равно сопротивление элит мы увидим», — прогнозирует Орлов.

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Напомним, в ноябрьском рейтинге АПЭК врио главы Нижегородской области Глеб Никитин значительно укрепил свои позиции, поднявшись с 31-ого на 25-е место. Эксперты связывают это с визитом в регион президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 сентября Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и назначил врио главы региона заместителя главы Минпромторга РФ Глеба Никитина.

В период, когда областью руководил Шанцев, главой Нижнего Новгорода являлся Олег Сорокин. При этом конфликт между ними никогда не угасал и дошел даже до полпреда президента в ПФО Михаила Бабича, который охарактеризовал Нижегородскую область как единственный регион в округе, где конфликт постоянно усугубляется. «Здесь постоянная война», — отмечал полпред.

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Сорокин был главой города до 2015 года, а затем стал вице-спикером Законодательного собрания области. Накануне он был арестован до 18 февраля. Уже предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). «Являясь должностным лицом, главой города Нижнего Новгорода, он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе», — говорилось в сообщении суда. Причиной задержания явилась история о передаче в аренду 14 земельных участков общей площадью 4 532 179 кв. метров, которая произошла в 2012—2013 годах.