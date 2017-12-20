Астана, 20 декабря, 2017, 17:12 — ИА Регнум. В Казахстане по итогам 11 месяцев 2017 года объем производства необработанного золота (добыча золота с первичной обработкой) вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 13,9% и составил 77,196 тонны, сообщает 20 декабря «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики.

Ru.hemetal.com Золотая руда

Объем производства серебра с января по ноябрь 2017 года по сравнению с этими периодом годом ранее уменьшился на 12,8% и составил 958,04 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2017 года Казахстан занял 18-ю строчку рейтинга стран по объемам запаса золота.

Доля золота в золотовалютном резерве республики на 1 декабря составила 291,9 тонны. Доля драгоценного металла в золотовалютном резерве страны составляет 37,5%.

Казахстан наращивает свои золотовалютные резервы 57 месяцев подряд.

Читайте также: Казахстан занял 18-е место в рейтинге стран по золотым резервам