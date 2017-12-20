Ярославль, 20 декабря, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Фонтан из Демидовского сквера летом заработает в Ярославском художественном музее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор музея Алла Хатюхина.

Страница в Facebook Яна Левина Фонтан в Демидовском сквере

Сегодня, 20 декабря, сотрудники МУП «Городское спецавтохозяйство» Ярославля привезли в художественный музей фонтан, который раньше стоял в Демидовском сквере. После благоустройства зоны отдыха чугунный фонтан сняли и увезли на хранение в «Спецавтохозяйство», а вместо него поставили каменный. Некоторые ярославцы сочли такую замену неравноценной и призвали городские власти если не вернуть чугунный фонтан, то хотя бы установить его в другом месте.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов пообещал Музею эмальерного искусства «Эмалис», что фонтан установят у них. Но потом появилась информация о том, что объект передадут художественному музею.

«Мы установим его в парке на месте старого фонтана. Чугунный фонтан требует реставрации, для него надо проводить новую насосную систему. Не знаю, успеем ли мы сделать это к весне, но, скорее всего, он заработает летом», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор музея Алла Хатюхина.

Но, как выяснилось, фонтан прибыл не весь.

«Во время транспортировки была сломана верхняя чаша фонтана. Она затерялась и сейчас находится где-то на бывшем месте его хранения. Мы ее сейчас ищем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Городского спецавтохозяйства» Александр Жилкин.

В музее пояснили, что пока готовится проект установки чугунного фонтана, отсутствие его части не имеет принципиального значения.