Лос-Анджелес, США, 20 декабря, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Кинокомпания Paramount Pictures решила отложить релиз картины «Губка Боб: Фильм» («The SpongeBob Movie») на 2020 год, о причинах переноса выхода картины не сообщается, передал 19 декабря портал Variety.

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Проект этого анимационного фильма был анонсирован еще в 2015 году, должность режиссера картины досталась Полу Тиббиту.

В проекте также должны были участвовать такие мастера озвучки как Томас Кенни, Клэнси Браун, Роджер Бампасс, Билл Фагербакки, Кэролин Лоуренс, а также Даг Лоуренс.

Первоначально предполагалось, что в США картина выйдет на большие экраны 1 августа 2019 года. Сейчас кинокомпания назвала новую дату релиза — 31 июля 2020 года.

Также стало известно, что премьера комедийного фильма «Парк действий» (Action Park) Джонни Ноксвилла, известного зрителям по сериалу «Чудаки», также перенесена с 23 марта на 11 мая 2018 года.

Напомним, в 2015 году вышел фильм «Губка Боб в 3D», который при бюджете $74 млн, смог собрать в мире более $323 млн. В России фильм посмотрели более 2,51 млн зрителей.