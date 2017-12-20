Новосибирск, 20 декабря, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Новосибирская область является регионом, который сложен с точки зрения выстраивания управленческой модели. Об этом на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM 20 декабря заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Андреем Травниковым

По его словам, выборная кампания в этом регионе «обещает быть конкурентной», так как Андрей Травников, назначенный врио губернатора Новосибирской области в октябре 2017 года, не является «политически известным» в области.

«Ему (Травникову) условно противостоит мэр Локоть (Анатолий Локоть — мэр Новосибирска с 2014 года — прим. ИА REGNUM ) — известнейший сибирский политик, прошедший конкурентные выборы и занимающий серьёзный пост, у него административная вертикаль, поддержка коммунистической партии, его советник Толоконский, бывший губернатор и бывший полпред (Виктор Толоконский — экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, бывший полпред президента в Сибирском федеральном округе — прим. ИА REGNUM ). Такую коалиции вообще трудно было себе представить», — считает эксперт.

По его словам, ситуация в регионе в этом плане действительно непростая.

«Есть даже эксперты, которые говорят, что Травникова туда (в Новосибирскую область — прим. ИА REGNUM ) послали как «мальчика для битья». Я не верю в такие жестокие конспирологические прогнозы, но ситуация там действительно сложная и обещает быть конкурентной. Я хотел обратить внимание, что даже на публичных акциях, которые организуются близкими к новому врио губернатора технологами и аналитиками, происходят масштабные контригры, которые осуществляют сторонники противоположной коалиции. Если даже такое происходит, то это, конечно, заставляет задуматься над реальной конкурентностью этого региона. Мы должны с интересом за этим следить», — резюмировал Дмитрий Орлов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 2014 года губернатором Новосибирской области был Владимир Городецкий. В октябре 2017 года он ушёл в отставку в рамках глобальных перестановок в губернаторском корпусе. Врио главы региона был назначен уроженец Вологодской области Андрей Травников.

Выборы губернатора Новосибирской области состоятся в сентябре 2018 года. Пока в регионе в качестве явных кандидатов на пост губернатора называют мэра Новосибирска Анатолия Локтя и врио губернатора Андрея Травникова. Однако пока ни один из них официально не подтвердил и не опровергнул своего решения участвовать в выборной кампании.