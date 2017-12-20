Курск, 20 декабря, 2017, 16:10 — ИА Регнум. В Курской области лесное хозяйство поставит более 11 тыс. сосен и елей для продажи жителям области, рассказал председатель регионального комитета лесного хозяйства Станислав Максименко, сообщили 20 декабря в пресс-службе правительства области.

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В торговую сеть области также поступают новогодние деревья, срубленные в других регионах.

Максименко отметил, что с 1 декабря усилился контроль за соблюдением законодательства в области защиты лесов. Сформированы мобильные группы, которые контролируют хвойные насаждения. На дорогах за перевозкой новогодних деревьев следят инспекторы ГИБДД.

В администрации Курской области напомнили, что за незаконно срубленную сосну предусмотрен штраф в размере 2561 рубль, за ель — 2302 рубля.

Нарушитель лесного хозяйства несет также уголовную ответственность. В случае рубки нескольких деревьев при превышении ущерба свыше 5 тыс. рублей нарушителю грозит до двух лет лишения свободы со штрафом от 100 до 200 тыс. рублей.

В 2017 году были выявлены первые нарушители лесного хозяйства. Жители Октябрьского района срубили 20 хвойных деревьев и нанесли ущерб на 46 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.