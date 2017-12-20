София, 20 декабря, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Украинский государственный концерн «Укроборонпром» подал жалобу в Комиссию по защите конкуренции на решение министерства обороны Болгарии от 6 декабря о техническом обслуживании боевых самолётов МиГ-29, находящихся на вооружении ВВС республики. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба болгарского оборонного ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Coert van Breda Истребитель МиГ-29

«В соответствии с этим решением для обеспечения технического обслуживания 15 истребителей МиГ-29 на 4 года на общую сумму 82 млн левов министерство обороны Болгарии выбрало процедуру прямых переговоров с РСК «МиГ», поскольку российская компания является единственной имеющей соответствующую лицензию, производит оригинальные запчасти и имеет возможности для осуществления ремонта и продления срока эксплуатации истребителей МиГ-29», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчёркивают, что «в результате жалобы украинской компании и блокирования процедуры фактически прерывается техническая поддержка болгарской боевой авиации». «Предусмотренные на эти цели средства возвращаются в государственный бюджет, для выделения новых средств на ремонт и поддержку болгарских боевых самолётов впоследствии потребуется как минимум 3—4 месяца», — отмечается в сообщении.

Министерство обороны Болгарии также подчёркивает, что жалоба была внесена украинской стороной без уплаты необходимой комиссии, что, по мнению ведомства, «говорит о том, что её единственной целью было заблокировать процедуру».

Напомним, ранее в декабре стало известно, что Болгария предложила российской корпорации «МиГ» контракт на сумму 81,3 млн левов (41,5 млн евро) на техническое обслуживание в течение четырёх лет 15 боевых машин: 12 одноместных МиГ-29А и трёх двухместных учебно-боевых МиГ-29УБ.

«Обеспечении лётной годности самолётов МиГ-29 из состава ВВС Болгарии имеет исключительное значение для национальной безопасности и обеспечения воздушного суверенитета страны, а также дальнейшего выполнения задач по охране воздушного пространства в рамках Интегрированной системы НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне (NATINAMDS)», — говорилось в документах к тендеру.

Министр обороны Болгарии Красимир Карачанов сообщал, что специалисты РСК «МиГ» уже прибыли в Болгарию и проводят технический осмотр имеющихся истребителей.

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Следует отметить, что ВВС Болгарии находятся в критическом состоянии. Самолёты МиГ-29, находящиеся на вооружении болгарской армии, были поставлены ещё в конце 1980-х годов. В 2015 году правительство республики отказалось продлевать контракт с Россией на обслуживание своих истребителей. После этого Болгария решила отремонтировать шесть двигателей МиГ-29 на польских военных авиазаводах WZL-2 и WZL-4, которые не имеют лицензии на осуществление данного типа работ. В РСК «МиГ» предупреждали о снятии с себя ответственности за дальнейшую эксплуатацию таких двигателей, тем не менее болгарская сторона всё же обратилась к услугам «партнёра по НАТО». В настоящее время по факту данного контракта в Болгарии возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра обороны Николая Ненчева.

В ноябре 2016 года министерство обороны Болгарии заключило с РСК «МиГ» контракт на закупку четырёх новых двигателей для МиГ-29 и шести бывших в эксплуатации и прошедших профилактику. Однако уже поставленные российской стороной двигатели до сих пор не могут быть установлены на самолёты из-за отсутствия необходимой документации.

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