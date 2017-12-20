Киев, 20 декабря, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили не придет 22 декабря на допрос в службу безопасности Украины (СБУ), заявил адвокат политика Руслан Чорнолуцкий, сообщает 20 декабря «Украинская правда».

ИА REGNUM Саакашвили

По словам Чорнолуцкого, допрос в СБУ совпадает с датой рассмотрения апелляции Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по делу Саакашвили. Поскольку рассмотрение апелляции может затянуться на восемь часов, экс-президент Грузии не успеет на допрос в СБУ, сказал адвокат.

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Он также отметил, что СБУ незаконным образом вызвала Саакашвили на допрос, поскольку не было никакой повестки.

«Мы не отказываемся идти на допрос, мы готовы это сделать, но тогда, когда придет к нам повестка», — сказал Чорнолуцкий.

Также он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Саакашвили может выехать в Нидерланды.

«Я ничего об этом не знаю», — сообщил Чорнолуцкий.

Напомним, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили задержали 8 декабря, однако 11 декабря суд принял решение его отпустить. ГПУ подала апелляцию на решение суда, поскольку считает, что Саакашвили необходимо посадить под домашний арест.