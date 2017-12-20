Казань, 20 декабря, 2017, 15:56 — ИА Регнум. В Татарии, обсуждая открытое письмо депутата из Набережных Челнов Сергея Яковлева, в котором он просит генпрокурора РФ проверить законность наименования «президент Татарстана», настаивают, что это полномочия региона — выбирать, как называть руководителя. Такой позиции придерживаются некоторые депутаты Госсовета РТ. А мнения жителей разделились. Одни говорят, что депутат не прав, другие, что вопрос наименования должности должен решаться на референдуме, а третьи, что депутат прав и президент в России один, и «это точно не Минниханов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Глава Татарии Рустам Минниханов

Депутат городского совета Набережных Челнов Сергей Яковлев, вызвавший на прошлой неделе шквал негодования татарских политиков своим предложением об отмене Конституции РТ, снова спровоцировал скандал. В своём открытом письме генпрокурору РФ Юрию Чайке он просит обязать Госсовет РТ, в чью компетенцию входит данный вопрос, привести региональную Конституцию в соответствие с федеральным законом, «устранив дальнейшее применения названия главы региона «президент».

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Напомним, Татария на сегодня является единственным регионом России, где главу именуют «президентом». Хотя ещё в 2010 году был подписан закон, который запрещал регионам именовать так высшее должностное лицо. Первым отказался от этого наименования глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший, что «в России только один государственный деятель имеет право называться президентом» и пора прекращать «парад региональных президентов». Срок для переименования всем был отведён до 1 января 2015 года, потом его продлили до 1 января 2016 года, хотя к тому моменту должность сохранялась лишь в Татарии.

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На пресс-конференции в середине декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос «о президентстве» в Татарии, отметил, что с уважением относится «к любому выбору народа Татарстана».

"Я не думаю, что это (переименование — прим. ИА REGNUM ) так чувствительно, заденет какие-то национальные чувства», — добавил Владимир Путин тогда.

К концу 2017 года глава Татарии единственный в губернаторском корпусе использует наименование «президент», и в обращении в адрес Владимира Путина, принятом в конце июля 2017 года, депутаты Госсовета РТ просили сохранить его и далее. Официального ответа из Кремля на это не было, как и каких-либо законодательных инициатив со стороны субъектов права в самой республике.

В письме генпрокурору РФ его автор Сергей Яковлев ссылается на все принятые ранее федеральные законы об отмене такого наименования должности, на решение Конституционного суда РФ от 7 июня 2000 года и завершение действия договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью в августе 2017 года.

«То есть с 11 августа 2017 года не существует даже надуманных причин к неисполнению федерального законодательства России. Тем не менее руководитель региона, как и прежде, именуется «президент Республики Татарстан», и в Конституцию РТ по-прежнему не внесены изменения, чтобы соответствовать федеральному законодательству РФ», — отмечает Сергей Яковлев и просит генпрокурора «провести проверку по изложенным фактам нарушений конституционного строя, утраты (ограничении) суверенитета Российской Федерации в границах Республики Татарстан», привлечь к ответственности главу региона, председателя Госсовета РТ, председателя комитета по законности и правопорядку и прокурора РТ.

Также автор открытого письма просит Юрия Чайку потребовать «от региональных органов государственной власти в Республике Татарстан, в чью компетенцию это входит, привести в соответствие с федеральным законодательством как Конституцию РТ, так и наименование главы региона, устранив дальнейшее применения названия главы региона «президент»».

Депутат Шакир Ягудин, являющийся председателем профильного комитета, которого также упомянул автор письма, не оставил его без внимания.

«В 2015 году на выборах президента Татарстана наш народ высказался весьма определенно: 94,4% голосов было отдано не только за конкретного кандидата, но и за должность президента», — цитирует слова Ягудина газета «Коммерсантъ».

Другой депутат Госсовета РТ Марат Галеев в комментариях этому же изданию заявил, что «наименование должности главы региона — это полномочия субъекта», а «федеральный закон вторгается в эти полномочия».

Открытое письмо депутата Яковлева вызвало бурную реакцию и у жителей республики. В комментариях к статьям на эту тему и соцсетях развернулись оживлённые споры, часть из которых в поддержку позиции депутата.

«Желание привести в законное здоровое состояние Конституцию Татарстана — дело похвальное. Тем более Конституционный суд РФ его поддержал. Неужели мы недостойны документа без ошибок, неужели недостойны главы региона, который демонстрирует уважение к закону?» — пишет пользователь Ралие.

Его собеседник между тем уточняет:

«А разве Конституция Татарстана не достояние жителей республики и разве не их права на референдуме определять её судьбу?»

«Самое страшное, что Сергей Яковлев прав. А то, что его сейчас поливают, тому дополнительное доказательство. Ведь аргументов у оппонентов нет», — делится мнением другой пользователь.

Пользователь, подписавшийся как Алексей, между тем заявил, что «решение КС, запрет 2010 года — это основа под письмо депутата» и «в России один президент, и это не Минниханов».

Другой житель республики предлагает «не бежать впереди паровоза», потому как «дело-то уже решённое»: «Ещё немного поиграют в президента и всё».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос наименования должности главы Татарии в 2017 году поднимался ещё летом 2017 года. После июльского обращения депутатов Госсовета РТ различные федеральные СМИ со ссылкой на источники в Кремле писали, что нынешнее «президентство» будет сохранено до конца срока Минниханова, то есть до 2020 года.

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