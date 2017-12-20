Волгоград, 20 декабря, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Движение по мосту через Ахтубу открыто 20 декабря в Волгограде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В церемонии открытия приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Пресс-служба правительства Волгоградской области В Волгограде через восемь лет после начала строительства открыт мост через Ахтубу

Мост через Ахтубу и автотрасса «Краснослободск — Средняя Ахтуба» являются второй и третьей пусковой очередью единого дорожно-транспортного комплекса — мостового перехода через Волгу.

Дорога должна стать альтернативой плотине Волжской ГЭС, а также позволит разгрузить продольные магистрали в Волгограде, убрав с них транспорт, движущийся со стороны Волжского и Республики Казахстан на Третью продольную магистраль, обеспечить выход на федеральные трассы московского, ростовского и сызранского направлений.

«Мы открываем новый дорожный объект. Мы готовим инфраструктуру Волгограда к Чемпионату мира по футболу», — сказал на церемонии открытия магистрали министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Этот объект имеет не только региональное, но и федеральное значение», — подчеркнул Соколов.

Он также отметил эффективность работы всех причастных к возведению объекта — транспортников, строителей, а также администрации региона.

Андрей Бочаров, в свою очередь, напомнил о сложной судьбе объекта и поблагодарил за помощь Минтранс РФ

«Доверие, поддержка и помощь со стороны Минтранса, консолидация всех ресурсов позволила выполнить задачу. Мы понимаем, что мост важен для Волгоградской области и всей России — сейчас ведется активное строительство по казахстанскому направлению, и в ближайшее время количество автотранспорта увеличится», — сказал Бочаров.

Общая протяженность второго пускового комплекса составляет 6,5 километра, в том числе 2,5 километра составляют мостовые переходы и эстакады. Отдельное внимание при его возведении уделялось экологической безопасности, так как путепровод проходит через особо охраняемую территорию: здесь возведены шесть водоочистных сооружений, проложено порядка 30 километров ливневой канализации.

Добавим, что мост является самым известным долгостроем региона: контракт на работы был заключен еще в 2009 году, а завершить стройку планировалось в 2011-м. Однако выполнить планы не удалось из-за недостатка бюджетного финансирования.

Изменилась ситуация в 2014 году: за три года на строительство было выделено более 4,5 млрд рублей. К 2017 году готовность объекта составила 80%. На данный момент все проблемы с финансированием объекта решены. Так, за последний год в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы РФ» регион получил 965 миллионов рублей.