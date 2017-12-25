Санкт-Петербург, 25 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 12 декабря опубликовано обращение Совнаркома «ко всему трудовому казачеству» по поводу отмены обязательной воинской повинности казаков и установления полной свободы их передвижения. Декретом предусматриваются замена обязательной воинской повинности казаков краткосрочным обучением при станицах, принятие на счет государства обмундирования и снаряжения казаков, призываемых на военную службу, отмена зимних лагерей, смотров и т. д., полная свобода передвижения казаков.

Неизвестный художник. Созыв Учредительного собрания

Опубликован декрет Совнаркома об организации Особого совещания «для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства» в составе представителей ряда наркомов под председательством наркомвоена.

Опубликован декрет Совнаркома о том, что все распоряжения государственных учреждений по польским делам должны быть согласованы с Польским комиссариатом при Наркомнаце.

ВСНХ были приняты решения:

«По монополии внешней торговли:

1. воспретить вывоз из России всех видов продовольствия;

2. меха, ковры и прочие предметы роскоши вывозить лишь при условии ввоза в Россию машин и машинных частей и заводского оборудования;

3. вывоз сырья допустить в ограниченных размерах;

4. ввозить в Россию лишь те товары, в которых ощущается необходимость.

По рабочему контролю:

распространить права рабочего контроля на государственные предприятия с участием немецкого капитала (таких насчитывается до 800 предприятий).

О взаимоотношениях с Украиной:

в договор с Украиной включить ее обязательства по выполнению всех плановых нарядов в Россию: уголь, продовольствие и т. д.; с другой стороны — Украина имеет право на часть общего государственного имущества, соответственно численности ее населения.

По вопросу о Донецком бассейне:

1. все финансирование каменноугольных, рудничных и металлургических предприятий Донбасса сосредоточить в Госбанке;

2. в правления предприятий Донбасса, в центре и на местах, ввести представителей ВСНХ;

3. эксплуатацию предприятий вести на казенный счет;

4. все изделия передавать в монопольное распоряжение казны;

5. акционерный капитал процентами не оплачивать».

Александр Дейнека. В Донбассе. 1925

В Брест-Литовске состоялось второе заседание мирной конференции. Председатель Кюльман от имени Четверного союза оглашает ответную декларацию на декларацию Иоффе 9 декабря:

«Основные положения русской декларации могут быть положены в основу переговоров о мире… однако предложения русской делегации могли бы быть осуществлены лишь в том случае, если бы все причастные к войне державы без исключения … обязались точнейшим образом соблюдать общие для всех народов условия…

К п. I. В планы и намерения союзных держав не входит насильственное присоединение захваченных во время войны территорий. Условия о выводе войск… должны быть определены в мирном договоре…

К п. II. В намерения союзников не входит лишение политической самостоятельности тех народов, которые утратили эту самостоятельность во время настоящей войны.

К п. III. Вопрос о принадлежности к тому или другому государству национальных групп, не имеющих политической самостоятельности… должен быть решен самим государством вместе с его народами путем, предусмотренным данной конституцией.

К п. IV. Ограждение прав меньшинств составляет существенную часть права на самоопределение народов, которое должно осуществиться путем конституции…»

По вопросу о колониях, который касается только Германии, Кюльман заявляет, что Германия согласна с предложением России об освобождении всех захваченных во время войны колоний (все они к тому моменту были заняты войсками союзников). Вместе с тем Германия не может сейчас входить в обсуждение вопроса о самоопределении и о самоуправлении туземцев.

После краткой дискуссии по поводу того пункта декларации Кюльмана, который касается самоопределения наций, Иоффе предлагает объявить десятидневный перерыв до полуночи на 23 декабря «с тем, чтобы народы, правительства которых не примкнули еще к ведущимся переговорам о всеобщем мире, имели возможность достаточно ознакомиться с устанавливаемыми ныне принципами мира». По истечении десятидневного перерыва конференция должна возобновиться вне зависимости от присоединения к ней других держав. Работа конференции переносится в комиссии для обсуждения ряда вопросов.

Восточный фронт. Немецкий пехотный батальон

В новый состав президиума ВЦИК избраны от большевиков — 12 членов и 5 кандидатов, от левых с.-р. — 8 членов, от объед. с.-д.-интер. — 1 член и 1 кандидат. ВЦИК утвердил следующих лев. с.-р. в качестве народных комиссаров: наркомюст — Штейнберг, народный комиссар самоуправления — Трутовский, в коллегию Наркомвоена — Михайлов, в коллегию Наркомвнудела — Алгасов, народный комиссар имуществ Республики — Карелин. Оболенского-Осинского (б-к) избирают народным комиссаром по организации и регулированию производства и председателем ВСНХ. Затем утверждаются декреты о гражданском браке и разводе и др.

В Одессе заседал съезд Румчерода (советов рабочих и солдатских депутатов Румынского фронта и Одесской области). Предложение блока с.-р., м-ков и др. о посылке приветствия Учредительному собранию отклонено большинством 509 против 320. Из 300 украинцев, присутствовавших на съезде, 80 — сторонники Рады, 220 — большевики и левые с.-р.

Первым обсуждается вопрос о положении дел на Румынском фронте, которым командовал генерал Щербачев совместно с комиссарами Рады (Рада считала Румынский фронт украинским). Большинством голосов съезд принял резолюцию, предложенную левым крылом съезда, о непризнании «штаба национальных комиссаров Рады во главе с Щербачевым». Съезд предложил армейским комиссарам немедленно выделить из своей среды, впредь до окончания съезда, главнокомандование и поручил последнему принять решительные меры к ликвидации контрреволюции на Румынском фронте. В знак протеста часть делегатов правого крыла и 89 украинцев покинули съезд. Оставшиеся избрали делегацию для отъезда на фронт в целях проведения настоящего решения в жизнь.

Большинством 800 против 240 съезд принял резолюцию, предложенную левыми с.-р. и большевиками, в которой полностью одобряется политика СНК и партии большевиков, в том числе и их линия в вопросе об Учредительном собрании. Съезд считает необходимым применить декрет об отзыве депутатов в первую очередь на Румынском фронте, где настроение избирателей абсолютно не соответствует партийному составу депутатов.

Затем был избран ЦИК советов Румынского фронта и Одесской области; председателем и секретарем Румчерода нового созыва избраны большевики. Съезд закончился приветствием вновь избранному ЦИК Украины, телеграмму которого съезд получил на своем последнем заседании.

9−12 декабря продолжалась оккупация румынами Бессарабии. Командующий румынской армией генерал Презан в согласии с генералами Щербаковым и Бартелло (н-к французской военной миссии) издал приказ, в котором заявлял, что румынские войска вводятся для охраны русских и румынских границ и что «немедленно по установлении порядка и спокойствия и как только будут гарантии, что воровство, грабежи и убийства не возобновятся, воины румынские возвратятся к себе домой». Оккупация происходила при прямой поддержке «Сфатул-Цэрий», органа бессарабского самоуправления. Сами же румыны оккупацию Бессарабии изображали как исполнение приказа русского командующего фронтом генерала Щербачева о введении румынских войск на территорию Бессарабии.

Каледин вновь избран атаманом Дона, получив на заседании Войскового круга 562 голоса против 76.

В Ростове между Юго-Восточным союзом казачьих войск, горцами Кавказа и туземцами степей Юго-Востока заключен договор об учреждении объединенного краевого правительства с центром в Екатеринодаре.

Казаки

В разных частях Ростова-на-Дону происходят перестрелки между красногвардейцами и казаками.

В Смольном состоялось заседание большевиков — членов Учредительного собрания, на котором присутствовало около 30 человек. После прений единогласно приняты тезисы Ленина об Учредительном собрании.

Открылся Всероссийский съезд железнодорожных рабочих и мастеровых, созванный по настоянию организационных бюро рабочих Московского и Петроградского ж. д. узлов. Делегатов — 200 человек; больше половины — большевики, остальные — левые с.-р. В президиуме: большевиков — 4, левых с.-р.— 2, меньшевиков-интернационалистов — 1. Председатель съезда — Пятницкий, большевик. После продолжительного обсуждения установлено, что политика Совнаркома встречает одобрение всего Съезда.

Открылся Всероссийский съезд младших служащих государственных, общественных и частных учреждений разных городов. На открытии выступили с речами комиссар министерства финансов Аксельрод, комиссар по министерству труда Федоров и представитель левых с.-р. Штейнберг.

На заседании Московского совета рабочих и солдатских депутатов с докладом о муниципализации недвижимости выступил Кузовков (с.-д.-объед.). Докладчик отмечает, что за последние три года строительство домов прекратилось, а население увеличилось. Встает вопрос об уплотнении, и потому необходимо передать дома в руки населения. Предложенный декрет с некоторыми поправками принимается.

На заседании Воронежского совета избран исполнительный комитет в составе 10 большевиков, 8 левых с.-р., 2 беспартийных.

Городская дума Тамбова постановила организовать в городе «Союз защиты Учредительного собрания».

II губернский съезд советов крестьянских депутатов в Казани принял решение о продовольственной монополии. Съезд постановил совместно с пленумом рабочей и солдатской секций Совета немедленно разработать план учета всех товаров и хлеба во всех городах губернии; немедленно открыть ссыпные пункты в волостях; из ссыпанного хлеба в первую очередь удовлетворяются неимущие крестьяне, излишки отправляются по твердым ценам для армии и нужд городов. Волостным земствам при сборе хлеба в случае необходимости предоставляется право пользоваться вооруженной силой.

В Самаре избран губернский исполнительный комитет советов кр. депутатов по списку, предложенному старым правоэсеровским исполнительным комитетом. ВРК выпущены из тюрьмы 19 капиталистов-заложников, согласившихся внести причитающиеся с них деньги по принудительному обложению.

Семья крестьян

В Уфе открылся I съезд боевых организаций народного вооружения Южного Урала.

В Хабаровске открылся III Дальневосточный краевой съезд советов рабочих и солдатских депутатов. Состав съезда: 39 большевиков, 22 левых с.-р. и 11 меньшевиков.

В Харькове на Всеукраинском съезде советов большинством против меньшевиков постановлено объявить на Украине власть советов. Избран ЦИК советов Украины из 40 человек. В него вошли большевики, левые с.-р., украинские с.-д. и беспартийные. Постановлено созвать Всеукраинскую конференцию волостных и сельских советов, которая должна пополнить ЦИК Украины 20 представителями крестьян.

На вновь избранный ЦИК Украины возложена задача «устранить опасность столкновения революционной демократии России с частью украинской демократии, одурманенной шовинистической политикой Генерального секретариата, стремящегося подменить классовое сознание идеей «национального единения».

Генеральный секретариат Центральной рады, заслушав сообщение делегации рабочих Донецкого бассейна о контрреволюционных действиях казачества и репрессиях к рабочим организациям, постановил: пропуска казачьих войск на Дон не прекращать; послать ноту донскому правительству по поводу репрессий; запросить представителя Генерального секретариата на Дону о фактическом положении дел и отношении казаков к украинскому населению и рабочим Донбасса. В прениях Петлюра и Шульгин отстаивали радикальную позицию за союз с Доном, Винниченко и Ткаченко — определенной позиции не заняли.

На соединенном заседании президиумов советов рабочих, военных и крестьянских депутатов Одессы постановлено провозгласить власть советов.

Исполнительный комитет советов р. и с. депутатов Баку постановил организовать ВРК, предоставив ему самые широкие полномочия для восстановления революционного порядка и дисциплины.

На заседании Петроградского комитета РСДРП (б) с докладом по текущему моменту выступил Урицкий:

«Та борьба, которая ведется сейчас другими партиями против нас в вопросе об Учредительном собрании, существует и в нашей собственной среде. Пока наметилось такое соотношение в Учредительном собрании, что мы и левые с.-р. не составим и половины общего количества депутатов. Возможно самочинное открытие Учредительного собрания. Это был бы один из тех выходов, который нам наиболее выгоден. Тогда мы повторили бы опыт Французской революции: большевики объявили бы себя революционным конвентом.

Возможно, они этой попытки не сделают и пойдут в Таврический дворец, куда пойдем и мы. Если они первым вопросом поставят вопрос о власти, объявят Учредительное собрание без большевиков, — это было бы лучшее, так как всем стало бы ясно, какую политику они ведут, что они против власти народа. Но они могут первыми поставить вопрос о мире. Нельзя думать, что в этом вопросе они пойдут с нами, но до поры до времени они не скажут об этом открыто и будут держать массу в неведении. Только укрепившись, они поставят вопрос о власти…

Роль, которую играет Учредительное собрание в буржуазной революции, пользуется еще большой популярностью в полубуржуазных элементах, хотя они идут с нами. Да и в наших рядах есть товарищи, которые еще не изжили иллюзий относительно Учредительного собрания…

В местах, отдаленных от центра революционной работы, Учредительное собрание пользуется большой популярностью. Эти иллюзии заставляют нас держаться выжидательной тактики…

В тезисах, принятых ЦК и нашей фракцией Учредительного собрания, также ясно выражена тактика выжидания, а не определенных действий. Созовем ли мы Учредительное собрание? — Да, созовем. Разгоним? — Да, может быть, — все зависит от обстоятельств…

Вопрос об Учредительном собрании сейчас решается там, где теперь идет гражданская война, там, где-то за Харьковом. Победит ли Каледин? Победим ли мы? От этих обстоятельств зависит судьба и работа Учредительного собрания».

Урицкий заявляет, что разногласия с левыми с.-р. уже исчезли. По поводу внутренних споров в партии большевиков докладчик говорит:

«Разногласия в нашей партийной среде не новы. Это то же течение, которое наблюдалось раньше в вопросе восстания. Сейчас некоторые товарищи смотрят на Учредительное собрание как на нечто такое, что должно увенчать революцию. Они стоят на позиции обыденщины, они говорят, чтобы мы не совершали бестактностей, и проч. Они против того, чтобы члены Учредительного собрания большевики контролировали созыв Учредительного собрания, соотношение сил и пр. Они смотрят чисто формально, не учитывая того, что из данных такого контроля выявляется картина того, что происходит вокруг Учредительного собрания».