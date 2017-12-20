Вашингтон, 20 декабря, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Программисты Google оградят пользователей от агрессивной рекламы. Браузер Chrome начнет блокировать навязчивые объявления и видеоролики с 15 февраля 2018 года, сообщается на официальном ресурсе компании Google Developers.

Google Google Chrome

«Некачественной» рекламой Google считает ролики с автоматическим запуском и обратным отсчетом до их закрытия, всплывающие окна со звуковым сопровождением, полноэкранные объявления. В июне 2017 года компания анонсировала поддержку браузером стандартов более качественной рекламы, которые начнут действовать в 2018 году.

Над функцией блокировки агрессивных объявлений Google работает вместе с другими членами коалиции за более качественную рекламу (Coalition for Better Ads, СВА). В их числе такие крупные компании, как Facebook, Microsoft, Procter & Gamble, Unilever и другие.

Навязчивая интернет-реклама — особенность последних лет. Зачастую пользователь, открывая один сайт, попадает и на другие страницы. Он может стать жертвой хакеров, которые крадут личные данные, или подвергнуть свой компьютер заражению вредоносными программами.

Пока что новую версию браузера тестируют разработчики.

По данным LiveInternet, в ноябре 2017 года доля браузера Chrome в российском сегменте сети составила 54%. Далее идут Mobile Safari (18,3%) и «Яндекс.Браузер» (10%).