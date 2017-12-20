Минфин Украины: Необходимо легализовать азартные игры
Киев, 20 декабря, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Азартные игры необходимо легализовать на Украине, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает 20 декабря УНН.
По его словам, азартные игры на Украине на данный момент находятся «в тени», из-за чего вся прибыль проходит мимо государства. Данилюк отметил, что рынок азартных игр — это более миллиарда долларов, который никак не регулируется и не учитывается правительством.
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Министр финансов добавил, что у его ведомства уже есть разработанный законопроект, который позволит узаконить проведение азартных игр.
«Мы не хотим просто наблюдать за этим процессом, государство должно сказать свое слово в направлении урегулирования рынка (азартных игр — ИА REGNUM )», — сказал Данилюк.
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Напомним, ранее Александр Данилюк уже заявлял о необходимости легализации азартных игр, однако Верховная рада отклонила предложение, назвав его «лоббистским и коррупционным». По данным украинских СМИ, интерес Данилюка к азартным играм совпадает с аналогичными интересами экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.