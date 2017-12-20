Киров, 20 декабря, 2017, 15:21 — ИА Регнум. За приготовление к теракту в Москве и публичное оправдание терроризма в Кирове осуждён 23-летний гражданин Киргизии, сообщает 20 декабря пресс-служба прокуратуры Кировской области.

(сс) succo Суд

В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемый сторонник запрещенной в России международной террористической организации размещал в соцсетях материалы, вызывающие ненависть к людям иных религий. Кроме того, гражданин Киргизии

«склонял в сети Интернет двух жителей Кировской области к совершению террористических преступлений в городе Москве, в том числе используя грузовой автомобиль «КАМАЗ» для организации ДТП и наезда на людей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обвиняемого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Суд согласился с мнением прокурора о доказанности вины обвиняемого и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, 19 декабря директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ заявил о предотвращении нескольких террористических актов на территории России и стран Центральной Азии.

«Предотвращен ряд террористических актов в России и странах Центральной Азии, нейтрализованы угрозы нападений боевиков на дипломатические представительства наших государств за рубежом», — отметил он.

На совещании глава ФСБ рассказал о резко возросшем в последнее время числе террористов в потоке как трудовых мигрантов, так и туристов. Бортников указал на то, что этот процесс связан с перегруппировкой сил исламистов после их поражения в Сирии и Ираке.