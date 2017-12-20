Салехард, 20 декабря, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Такие события, как открытие завода «Ямал СПГ» происходят раз в триста лет. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин заявил на прямой линии 19 декабря 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yamallng Ямал СПГ

Напомним, 8 декабря 2017 года Россия вступила в эпохальную фазу крупных поставок сжиженного газа по Северному морскому пути. Два танкера — «Кристоф де Маржери» и «Борис Вилькицкий» — отправились с легкой руки президента России Владимира Путина с первым грузом сжиженного природного газа (СПГ) на борту покорять азиатский рынок. По словам главы Ямала, каждый танкер по стоимости равен авианосцу. Ранее, 5 декабря 2017 года была запущена первая очередь завода «Ямал СПГ» проектной мощностью 5,5 млн тонн сжиженного газа в год.

«Серьезные триллионные вложения в Арктику, в которой ничего нет, в которую нужно все привезти. Завод СПГ строился на континенте, стоит на 25-метровых сваях», — пояснил всю мощь проекта «Ямал СПГ» глава арктического региона.

Дмитрий Кобылкин отметил, что большая часть экспертов считала воплощение завода «Ямал СПГ» нецелесообразным, тем более во время экономического кризиса.

Те же опасения высказываются в адрес будущей транспортной артерии «Северный широтный ход», который очень важен с точки зрения поддержки российской экономики, и не только для сухопутной отгрузки ямальского СПГ, считает глава арктического региона.

«Песок, рельсы, шпалы — все это будет сделано российскими руками, которые приедут на Ямал», — пояснил Дмитрий Кобылкин.

Общая протяженность железнодорожной и автомобильной артерии, названной Северным широтным ходом (СШХ), составит 707 км. Она соединит станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги. Магистраль включит в себя несколько железнодорожных участков и объектов: железнодорожный участок Обская — Салехард, железнодорожную линию Салехард — Надым, совмещенные мостовые переходы через реки Обь и Надым, а также подлежащие достройке железнодорожные участки Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. Таким образом, СШХ обеспечит Ямалу постоянную связь с «большой землей».

В данном проекте будут задействованы российские специалисты и продукция российских заводов. По словам губернатора ЯНАО, Северный широтный ход был задуман еще в сталинские времена.

По мнению Дмитрия Кобылкина это следующая точка роста российской экономики. И привел в пример 500 километров Бованенковской железной дороги, благодаря которой было освоено месторождениеи сегодня является основным поставщиком северного потока газа в Европу.

Напомним, железная дорога «Обская — Бованенково — Карская» — самая северная из действующих железных дорог в мире. Построена ПАО «Газпром» на полуострове Ямал.