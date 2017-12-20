Москва, 20 декабря, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Правительству Российской Федерации нужно не допустить сбоев при переходе от механизма долевого строительства жилья к проектному банковскому. Об этом, как передает пресс-служба Кремля, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Мы договорились на одном из недавних совещаний, что будем постепенно переходить от механизма долевого строительства к банковскому, проектному финансированию стройки, когда риски будут брать на себя не граждане, а профессиональные участники рынка, — заявил глава государства. — Нужно создать все условия для такого перехода».

Путин также добавил, что жителям страны важно не оказаться в ситуации, когда «от одного механизма уже отошли, а другой еще (…) не создан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления перед журналистами российских телеканалов назвал долевое строительство рудиментом прошлой эпохи, от которого необходимо отказаться.

Читайте также: Минстрой РФ разработал стратегию жилищного строительства до 2025 года