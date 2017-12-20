Киев, 20 декабря, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Эксперты комментируют заявления государственного департамента США по Украине Курта Волкера, сделанные им 19 декабря на конференции Atlantic Council относительно введения миротворцев ООН в Донбасс.

Defenseimagery.mil Миротворческие силы ООН

Напомним, что Волкер, в частности, заявил, что 2017 год — год наибольшего насилия в Донбассе, начиная с 2014-го, а также в очередной раз коснулся необходимости введения в регион миротворческой миссии.

«А Россия говорит — говорите с представителями Донбасса, и это разжигает конфликт. Если ситуацию урегулируют, то это будет означать возвращение людей домой, нормальную работу всех структур… Но это возможно только тогда, когда наступит мир. А для этого РФ должна вывести войска… Но мы сейчас видим оккупацию», — заявил Волкер.

Запад рассматривает «миротворческую операцию ООН» как фактическую оккупацию Донбасса, — реагирует на заявления Волкера политолог Владимир Корнилов.

«Все участники на полном серьезе заявляли, что данная миссия будет определять даже «временную гражданскую администрацию» в Донбассе и до, и после «выборов», организованных там Западом. Звучали предложения, что это продлится 2—3 года, а то и более… Они свято уверены, что по формату миссии не нужно договариваться ни с Донбассом, ни даже с Россией. Тот факт, что они не удосужились обеспечить хоть кого-то, кто объяснял позицию РФ, лишнее тому свидетельство», — анализирует эксперт.

Корнилов подчеркивает, что одной из главных задач миссии они (США) видят в полной блокаде Донбасса от России — «даже не обсуждая, какой гуманитарной катастрофой это обернется».

Бывший посол США в России Александр Вершбоу подсчитал, что для урегулирования ситуации в Донбассе может понадобиться от 20 до 50 тысяч миротворцев ООН. По его словам, миротворческая миссия должна получить широкий мандат, включая контроль над международной границей и возможностью формировать гражданские администрации.

«Гражданские администрации будут действовать во время переходного периода перед возвращением украинских институтов, ведь после четырех лет российской пропаганды местные жители могут не очень приветливо встречать украинские учреждения», — отмечает Вершбоу.

Вопрос введения в Украину миротворческой миссии рассматривается серьезно, но у США и РФ по-прежнему разные подходы, заявила на брифинге 20 декабря представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Это вопрос, который мы все еще обсуждаем. У нас есть некоторые опасения по поводу того, как это будет работать. Россия настаивает на одном, мы настаиваем на другом», — сказала она.

Украинское государственное информагентство «Укринформ» публикует мнение эксперта брюссельского Центра исследований европейской политики (CEPS) Артема Ремизова, который связал недавний выход представителей России из Совместного центра по контролю и координации в Донбассе с «торгами» за формат миротворческой миссии.

«Такое решение РФ имеет целью усилить переговорные позиции Кремля в процессе определения конфигурации, заданий и зоны ответственности возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе… Решением об отзыве своих офицеров из СЦКК Россия также хочет заявить международным игрокам, особенно западным государствам, что это именно Киев виновен в невыполнении Минских договоренностей», — отметил эксперт.

Другое украинское издание «Экономическая правда» приводит мнение политолога Евгения Ярошенко, прогнозирующего, что в ближайшее время введение миротворческой миссии ООН является маловероятным по причине разногласий в позициях России, с одной стороны, а также США и Украины — с другой. Также эксперт обращает внимание, что большинство стран мира не хотят конфликтовать с Россией на почве Крыма, и предложение Петра Порошенко создать «Международную группу друзей украинского Крыма» не получило должной поддержки.