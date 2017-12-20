Москва, 20 декабря, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму не могла не вызвать резко негативного отношения в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

В принятой резолюции Генассамблея осудила «временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя», а также заявила о «непризнании ее аннексии». Кроме того, Генассамблея отметила усилия Киева, нацеленные «на то, чтобы положить конец российской оккупации Крыма».

«Не исключаю, что именно здесь как раз подошла бы формулировка, использованная Никки Хейли, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ограничился лишь тем, что назвал положения резолюции по Крыму «неправильными», — указал сенатор.

«Это оскорбление, и оно не будет забыто», — так представитель США при ООН Никки Хейли прокомментировала рассмотрение на Совбезе резолюции об отмене решения по Иерусалиму, которую поддержали 14 его членов, — все, кроме США. «Это еще один пример того, как ООН наносит больше вреда, чем приносит пользы…», — добавила она.

Клинцевич призвал почувствовать разницу.

«С одной стороны — истерика, а с другой — спокойная констатация факта. России и дальше продолжит разъяснять свою позицию по Крыму, абсолютно уверенная в том, что рано или поздно она будет понята и принята всем мировым сообществом. За нами правда», — сказал Клинцевич.