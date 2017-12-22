Детская фотография на грани с психологией
Санкт-Петербург, 22 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Знать азы фотографического искусства в наше время стало едва ли не одним из важных требований не только для профессиональных фотографов, но и для представителей других профессий. Неудивительно, что желание научиться не просто смотреть в объектив, а ещё и видеть то, что в него попадает, появляется не только у взрослых, но и у детей.
Корреспондент ИА REGNUM пообщался с преподавателем фотостудии «Контраст» в Санкт-Петербургском городском центре детского технического творчества Анатолием Черновым и узнал, какую роль играют полученные знания в дальнейшей жизни подрастающего поколения, чем «детская» фотография отличается от «взрослой» и почему менталитет оказывает большое внимание на конечный результат съемки.
Уже более 20 лет. Точнее, 22 года, мой стаж даже больше возраста самых старших ребят в этой группе.
Меня об этом все спрашивают, однозначно я не могу сказать. Увлёкся, и всё.
Бывает. Конечно, продолжаю фотографировать, но хотел бы больше.
Ученики в студии: Вы учите нас видеть. И жизни.
Анатолий: Основам фотографии. Но главная задача — это уметь видеть фотографию своим личным взглядом. То есть не просто щёлкать, а из этого бесконечного количества выбрать что-то одно хорошее. Уникальности учу. Само собой, учу также основам аналоговой фотографии. К сожалению, желающих заниматься именно аналоговой съёмкой становится всё меньше и меньше.
Это более трудоёмкая работа. Современные технологии позволяют получать фотографии очень быстро, раз — и готово. А аналоговая фотография требует терпения и знаний намного больше.
Был уже такой период, эта популярность идёт по синусоиде, она идёт то на подъём, то на спад, она непостоянна. Семь-восемь лет назад каждый бегал с аналоговым фотоаппаратом, плёнки проявлял, сейчас уже это стихло. Интерес снова поднимается, но пока не в таком масштабе, а тогда каждый второй человек считал обязательным хотя бы одну плёнку проявить и показать, что у него есть такой фотоаппарат.
Именно фотографами, может быть, работают единицы, но знания, которые они получили, успешно используют. Дело в том, что нынче без знаний основ фотографии нельзя быть хорошим дизайнером, хорошим журналистом. Она везде нужна, даже в инженерии. Поэтому именно профессиональных фотографов очень мало, единицы: Саша Силкин, Сергей Кобец. Некоторые становятся кинооператорами, как Гоша Фиревич.
Конечно. Часто приходят, делятся опытом с подрастающим поколением. Кто-то работает главным инженером, кто-то в информационном агентстве. Кто-то учится за границей и работает дизайнером. Они все заходят, рассказывают о себе, наставляют учеников на верный путь.
Мне запомнились не серии, а работы учеников, про которых можно сказать, что это их работа, то есть у них своя рука уже есть, свой стиль. Смотришь на работы Марианны Якобсон и сразу видишь, что это работы Марианны. Такие ребята и работают фотографами.
Групповое обучение всегда имеет преимущество, потому что ученики между собой делятся. Свои недостатки, свои успехи друг другу показывают. Индивидуальное — это когда человек один занимается, книжки читает. Конечно, ребята должны вместе заниматься. Я помню, когда учился в своей Академии (нынче Университете), педагог сказал: обучение — это не то что вы там книжки изучаете, а то, что вы между собой общаетесь. Это самый главный вид обучения, потому что мозговой штурм идёт со всех сторон. Ученики впитывают и учатся друг у друга.
По-разному. У каждого есть своё предпочтение. Всё зависит от образованности, воспитания, от предрасположенностей, менталитета.
Это культура. У меня занимаются девочки из Сирии, там совсем другой взгляд.
Национальным колоритом. Снимая здесь, в Петербурге, они показывали свой национальный колорит. У меня девочка занималась из Италии, у неё были очень изысканные работы.
Конечно. Это ещё и образованность. Это заметно в детской фотографии.
Во взрослой тоже, они даже специально настраиваются, стремятся показать именно свой менталитет. Взрослая фотография немного сложнее, это совсем другая психология. Детскую фотографию надо рассматривать параллельно с детской психологией.
В процессе взросления фотографа.
Конечно. Совсем другие темы затрагиваются, совсем другой колорит получается в работах.
Нет преимуществ, их нельзя сравнивать, детские фотографии уникальны, уникальны как раз тем, что отличаются от профессиональной фотографии.
Эти работы детским взглядом передаются. Взрослый уже не сможет так передать.
Я даже не задумывался об этом, я бы не сказал, что фотография феноменальна. Фотография — это документ. Фотограф ворует мгновения, и то, как будет выглядеть его работа, зависит от его взгляда, угла зрения.