Санкт-Петербург, 22 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Знать азы фотографического искусства в наше время стало едва ли не одним из важных требований не только для профессиональных фотографов, но и для представителей других профессий. Неудивительно, что желание научиться не просто смотреть в объектив, а ещё и видеть то, что в него попадает, появляется не только у взрослых, но и у детей.

Фотостудия «Контраст» «Игра с лупой». Владислав Гинзбург. 13 лет , 2001 год

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с преподавателем фотостудии «Контраст» в Санкт-Петербургском городском центре детского технического творчества Анатолием Черновым и узнал, какую роль играют полученные знания в дальнейшей жизни подрастающего поколения, чем «детская» фотография отличается от «взрослой» и почему менталитет оказывает большое внимание на конечный результат съемки.

Фотостудия «Контраст» «Кинооператор». Шведов Антон. 14 лет, 2005 год

Уже более 20 лет. Точнее, 22 года, мой стаж даже больше возраста самых старших ребят в этой группе.

Меня об этом все спрашивают, однозначно я не могу сказать. Увлёкся, и всё.

Бывает. Конечно, продолжаю фотографировать, но хотел бы больше.

Ученики в студии: Вы учите нас видеть. И жизни.

Анатолий: Основам фотографии. Но главная задача — это уметь видеть фотографию своим личным взглядом. То есть не просто щёлкать, а из этого бесконечного количества выбрать что-то одно хорошее. Уникальности учу. Само собой, учу также основам аналоговой фотографии. К сожалению, желающих заниматься именно аналоговой съёмкой становится всё меньше и меньше.

Это более трудоёмкая работа. Современные технологии позволяют получать фотографии очень быстро, раз — и готово. А аналоговая фотография требует терпения и знаний намного больше.

Был уже такой период, эта популярность идёт по синусоиде, она идёт то на подъём, то на спад, она непостоянна. Семь-восемь лет назад каждый бегал с аналоговым фотоаппаратом, плёнки проявлял, сейчас уже это стихло. Интерес снова поднимается, но пока не в таком масштабе, а тогда каждый второй человек считал обязательным хотя бы одну плёнку проявить и показать, что у него есть такой фотоаппарат.

Именно фотографами, может быть, работают единицы, но знания, которые они получили, успешно используют. Дело в том, что нынче без знаний основ фотографии нельзя быть хорошим дизайнером, хорошим журналистом. Она везде нужна, даже в инженерии. Поэтому именно профессиональных фотографов очень мало, единицы: Саша Силкин, Сергей Кобец. Некоторые становятся кинооператорами, как Гоша Фиревич.

Конечно. Часто приходят, делятся опытом с подрастающим поколением. Кто-то работает главным инженером, кто-то в информационном агентстве. Кто-то учится за границей и работает дизайнером. Они все заходят, рассказывают о себе, наставляют учеников на верный путь.

Мне запомнились не серии, а работы учеников, про которых можно сказать, что это их работа, то есть у них своя рука уже есть, свой стиль. Смотришь на работы Марианны Якобсон и сразу видишь, что это работы Марианны. Такие ребята и работают фотографами.

Групповое обучение всегда имеет преимущество, потому что ученики между собой делятся. Свои недостатки, свои успехи друг другу показывают. Индивидуальное — это когда человек один занимается, книжки читает. Конечно, ребята должны вместе заниматься. Я помню, когда учился в своей Академии (нынче Университете), педагог сказал: обучение — это не то что вы там книжки изучаете, а то, что вы между собой общаетесь. Это самый главный вид обучения, потому что мозговой штурм идёт со всех сторон. Ученики впитывают и учатся друг у друга.

Фотостудия «Контраст» Постановка света

По-разному. У каждого есть своё предпочтение. Всё зависит от образованности, воспитания, от предрасположенностей, менталитета.

Это культура. У меня занимаются девочки из Сирии, там совсем другой взгляд.

Национальным колоритом. Снимая здесь, в Петербурге, они показывали свой национальный колорит. У меня девочка занималась из Италии, у неё были очень изысканные работы.

Конечно. Это ещё и образованность. Это заметно в детской фотографии.

Во взрослой тоже, они даже специально настраиваются, стремятся показать именно свой менталитет. Взрослая фотография немного сложнее, это совсем другая психология. Детскую фотографию надо рассматривать параллельно с детской психологией.

В процессе взросления фотографа.

Конечно. Совсем другие темы затрагиваются, совсем другой колорит получается в работах.

Фотостудия «Контраст» «Если хозяина нет». Агаев Сергей. 16 лет, 2008 год

Нет преимуществ, их нельзя сравнивать, детские фотографии уникальны, уникальны как раз тем, что отличаются от профессиональной фотографии.

Эти работы детским взглядом передаются. Взрослый уже не сможет так передать.

Я даже не задумывался об этом, я бы не сказал, что фотография феноменальна. Фотография — это документ. Фотограф ворует мгновения, и то, как будет выглядеть его работа, зависит от его взгляда, угла зрения.